Диеты, водка или детская травма: что убило секс-символа 90-х Женю Белоусова

Многие девушки, повзрослевшие в 90-е, фанатели по Жене Белоусову. Красивый молодой артист не скрывал, что выступает под фонограмму, но всё равно собирал полные залы. Его внезапная смерть в 1997 году потрясла всех. «Рамблер» вспоминает о творческом пути артиста и рассказывает, что послужило причиной его раннего ухода.

Как Женя Белоусов добился успеха

Женя Белоусов родился 10 сентября 1964 года вместе с братом-близнецом Александром. Он проявлял певческие наклонности с детства и даже поступил в Курское музыкальное училище, надеясь стать басистом. Белоусов подрабатывал музыкантом в ресторане, когда его заметил продюсер Бари Алибасов, в ту пору руководивший группой «Интеграл». Музыкант пригласил молодого Белоусова присоединиться к коллективу, и он согласился.

Белоусов был участником «Интеграла» до 1987 года. После этого артист занялся сольной карьерой с помощью поэтессы Любови Воропаевой и композитора Виктора Дорохина, фактически ставшими его продюсерами. Воропаева написала текст к большинству хитов Белоусова: её перу принадлежат песни «Девочка моя синеглазая» и «Ночное такси». Дорохин не только сопровождал её тексты музыкой, но и следил за внешним обликом молодого певца.

Женя Белоусов, 1991 год

Их сотрудничество прекратилось в 1991-м, когда Белоусов решил избавиться от ярлыка поп-иконы. В том же году артист выпустил песню «Девчонка-девчоночка», написанную поэтом Александром Шагановым и композитором Игорем Матвиенко. Композиция стала последним хитом Белоусова.

Причина смерти Жени Белоусова: разные версии

Женя Белоусов умер 2 июня 1997 года. Попав в больницу с острым панкреатитом в конце марта, артист пережил геморрагический инсульт: это состояние характеризуется острым кровоизлиянием в мозг, спровоцированным повышенным давлением. После операции на головном мозге Белоусов на несколько месяцев впал в кому. Официальной причиной смерти объявили инсульт. Белоусову было всего 32 года. Его ранняя смерть шокировала поклонников и вызвала немало обсуждений и слухов.

Могила Жени Белоусова на Кунцевском кладбище Москвы

Вероятно, судьба Жени Белоусова была предрешена, ещё когда артисту было десять лет. Как его мать рассказывала «СтарХиту» в 2013-м, в этом возрасте Белоусов попал под машину и сильно ударился об асфальт. После этого случая артист начал регулярно жаловаться на головные боли.

Поэт-песенник Александр Шаганов одним из первых предположил, что Белоусов скончался сразу из-за нескольких факторов. Став гостем передачи «Судьба человека» в 2021 году, Шаганов говорил об этом так:

Алкоголь стал лишь определённым дополнением. Это всё детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Травма спустя время его нашла. Образ жизни ещё сказался. Концерты, смена часовых поясов. Нагрузки и накапливаемая усталость привели к трагедии.

В той же беседе со «СтарХитом» мать артиста также отметила, что в годы популярности её сын не слишком заботился о собственном здоровье. Артист регулярно садился на нездоровые диеты.

Он дурью маялся — устраивал себе похудения, пока здоровье не загубил. Я удивлялась: приеду и вижу, что он по десять дней ничего не ест, только чай несладкий пьёт. А потом на банкете ему нальют чего-нибудь — вот поджелудочная железа и воспалялась!.. Первый раз, когда ему стало плохо, сам доехал до «Склифа». Через день сбежал из палаты на гастроли. Второй раз попал в больницу, когда уже поздно было. Ему столько лекарств прокапывали, а у него внутричерепное давление повысилось. Для Женьки это было смертельно опасно.

Бари Алибасов

По воспоминаниям Бари Алибасова, в последние годы жизни Белоусов был значительно подавлен: настолько, что решил даже примириться со своим бывшим продюсером. В 2014 году, общаясь с изданием «Собеседник», музыкант предположил, что панкреатит был вызван тем, что Белоусов злоупотреблял алкоголем.

У меня был друг, он умер тоже молодым. В четверг на дне рождения хорошо выпил, а в воскресенье умер. Алкоголь делает очень страшные вещи. Женька лечился от панкреатита, и его вылечили. Но случился инсульт, который он пережить не смог. Его организм к тому времени был ослаблен. Я был у него в больнице за день до смерти. Первый его выход на сцену был при мне и последний день жизни тоже при мне.

При этом Алибасов выразил уверенность, что сегодня Белоусов не пользовался бы популярностью. Продюсер сравнил своего подопечного с Андреем Губиным, популярным в 90-е, но теперь отовсюду пропавшим.

