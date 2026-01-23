Кто создал нейросетевую Снегурочку, покорившую Сеть и Диму Билана

Незадолго до наступления 2026 года в российском интернете завирусилась песня «Снегурочка», созданная обыкновенным фотографом из Геленджика. В краткий срок композиция набрала больше 20 миллионов прослушиваний, а её автор стала блогером-миллионником. «Рамблер» рассказывает, как был написан трек и кто стоит за его вирусным успехом.

Текст песни «Снегурочка» Александры Комович

[Интро]

Ха, ха, ха, ха-а-а, ха-а-а

Ха, ха, ха-а-а

[Куплет 1]

Расскажи, Снегурочка, где была? (Ха, ха, ха-а-а)

Расскажи-ка, милая, как дела? (Ха, ха, ха-а-а)

За тобою бегала, Дед Мороз,

Пролила немало я горьких слёз.

[Припев]

А ну-ка, давай-ка, плясать выходи,

Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз,

Нет, Дед Мороз, погоди.

[Куплет 2]

Ждёт моих подарочков ребятня (Ха, ха, ха-а-а),

И тебе достанется от меня-а-а (Ха-а-а),

Наконец сбываются все мечты,

Лучший мой подарочек — это ты.

[Припев]

А ну-ка, давай-ка, плясать выходи,

Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз,

Нет, Дед Мороз, погоди,

Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз,

Нет, Дед Мороз, погоди.

[Бридж]

Однажды ночью стихла метель,

Я услышала внутри тихий тёплый свет,

Больше не боюсь твоих зимних слов,

Я найду свой путь без твоих оков.

[Куплет 3]

«А ну-ка, давай-ка» — себе говорю,

Из рук ледяных твоих гордо уйду,

Не зови меня вслед, не морозь мне следы,

По осколкам соберу я свои миры.

Хей

[Аутро]

Ха, ха, ха

Ха-а-а, ха-а-а

Ха, ха

Ха-а-а

Ха, ха, ха

Ха-а-а, ха-а-а

Александра Комович — «Снегурочка»: клип

Параллельно песне в социальных сетях появился ролик, так же созданный с помощью нейросетей. В клипе можно увидеть сгенерированных женщин, одетых в белые кружева, жемчужные украшения и зимнюю одежду. Больше всего обсуждений в сети вызвали современные аксессуары — солнечные очки и наушники.

Кто такая Александра Комович, выпустившая «Снегурочку»

Александра Комович — это фотограф, блогер и дизайнер. Сегодня она живёт в Геленджике, но родилась и выросла в Улан-Удэ. В 2025 году она отметила 38-й день рождения, а также запустила курсы по работе с нейросетями. До выхода «Снегурочки» Комович была известна только в креативной индустрии и не имела никакого отношения к музыке.

История создания песни «Снегурочка»

Песня Александры Комович «Снегурочка» вышла 5 декабря 2025 года. За две недели сгенерированный нейросетью ролик набрал больше 20 миллионов просмотров, а сама композиция попала в чарты. На момент написания этого текста песня держится на седьмом месте чарта Звука и входит в топ-20 популярных песен на других российских стримингах.

Текст «Снегурочки» повторяет песню из советского мультфильма «Ну, погоди!», исполненную её главными героями Зайцем и Волком. Комович сгенерировала аранжировку, вокал и клип в разных нейросетях. В результате её креативных действий задорная детская песня превратилась в мрачный поп-хит с народными мотивами. Блогер использовала такие программы, как Suno и ElevenLabs, но не раз подчёркивала, что добиться отличного результата без ручного внесения правок невозможно.

Как блогерша рассказала в беседе с UlanMedia, ей хотелось соединить «эстетику русской зимы и холодный разум машины». Разрабатывая вокал, Комович ориентировалась на «советскую детскую манеру пения». При этом блогер подчеркнула, что вообще не ожидала такого успеха, и удивилась, что теперь ей предлагают миллионы за авторские права на образ. Сегодня Комович — резидент лейбла Zion Music, также работающего с Ваней Дмитриенко, Niletto и другими трендовыми поп-артистами.

Почему «Снегурочку» заблокировали в интернете: конфликт с авторами

Вскоре после цифровой премьеры песни Комович столкнулась с юридическими сложностями. Хотя блогер сразу указала имя композитора Юрия Энтина среди авторов «Снегурочки», трек всё равно был заблокирован «по жалобе правообладателя». Комович связалась с представителями поэта, и ситуацию урегулировали: сегодня блогер может законно использовать эти стихи в своих материалах.

Комович также подчеркнула, что намерена и впредь создавать контент с участием нейросетевой певицы. Её первой новинкой 2026 года станет дуэт «Границы», записанный совместно с Димой Биланом. Как сам артист сообщил в соцсетях, это будет первый раз, когда «виртуальный образ соединится с живым вокалом». Клип будет также сгенерирован Александрой Комович, а местом действия станет озеро Байкал.

