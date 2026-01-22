Материал создан совместно со
Объявлены песни, которые поборются за «Оскар»
Песня Golden из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» стала первой композицией в жанре K-pop, получившей номинацию на «Оскар». Трек претендует на победу в категории «Лучшая оригинальная песня».
Полный список номинантов на «Лучшую оригинальную песню» выглядит так:
- Dear Me («Дайан Уоррен: Неумолимая»)
- Golden («Kей-поп-охотницы на демонов»)
- I Lied to You («Грешники»)
- Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
- Train Dreams из («Сны поездов»)
Объявлены также имена композиторов и фильмы в категории «Лучший саундтрек»:
- «Бугония» — Джерскин Фендрикс
- «Франкенштейн» — Александр Деспла
- «Хамнет» — Макс Рихтер
- «Битва за битвой» — Джонни Гринвуд
- «Грешники» — Людвиг Йоранссон
Ранее стали известны победители «Золотого глобуса».
Стало известно, какой хит победил на премии «Золотой глобус»