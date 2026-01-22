Объявлены песни, которые поборются за «Оскар»

Песня Golden из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» стала первой композицией в жанре K-pop, получившей номинацию на «Оскар». Трек претендует на победу в категории «Лучшая оригинальная песня».

© Emma McIntyre/iStock.com

Полный список номинантов на «Лучшую оригинальную песню» выглядит так:

Dear Me («Дайан Уоррен: Неумолимая»)

Golden («Kей-поп-охотницы на демонов»)

I Lied to You («Грешники»)

Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)

Train Dreams из («Сны поездов»)

Объявлены также имена композиторов и фильмы в категории «Лучший саундтрек»:

«Бугония» — Джерскин Фендрикс

«Франкенштейн» — Александр Деспла

«Хамнет» — Макс Рихтер

«Битва за битвой» — Джонни Гринвуд

«Грешники» — Людвиг Йоранссон

