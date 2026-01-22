Материал создан совместно соSberZvuk

Объявлены песни, которые поборются за «Оскар»

Анастасия Шубина

Песня Golden из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» стала первой композицией в жанре K-pop, получившей номинацию на «Оскар». Трек претендует на победу в категории «Лучшая оригинальная песня».

Объявлены песни, которые поборются за «Оскар»
© Emma McIntyre/iStock.com

Полный список номинантов на «Лучшую оригинальную песню» выглядит так:

  • Dear Me («Дайан Уоррен: Неумолимая»)
  • Golden («Kей-поп-охотницы на демонов»)
  • I Lied to You («Грешники»)
  • Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)
  • Train Dreams из («Сны поездов»)

Объявлены также имена композиторов и фильмы в категории «Лучший саундтрек»:

  • «Бугония» — Джерскин Фендрикс
  • «Франкенштейн» — Александр Деспла
  • «Хамнет» — Макс Рихтер
  • «Битва за битвой» — Джонни Гринвуд
  • «Грешники» — Людвиг Йоранссон

Ранее стали известны победители «Золотого глобуса».

Стало известно, какой хит победил на премии «Золотой глобус»