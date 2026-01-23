В сериале «Ландыши» прозвучал старый хит в новом звучании

1 января состоялась премьера второго сезона российского сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» в онлайн-кинотеатре Wink. Саундтреком к новым эпизодам стала композиция «Осень» в исполнении поп-рок-артиста Жени Трофимова, его группы «Комната культуры» и поп-дуэта Nansi & Sidorov. «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает историю её создания. Скачать трек в память телефона можно в приложении сервиса Звук.

© Страница Жени Трофимова в VK

Женя Трофимов & Nansi & Sidorov — «Осень»: текст песни

[Интро: NANSI]

Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь

Наступит день, уйдёт печаль

Придёт весна, уйдёт февраль

И мне не жаль, ничего не жаль

Полный газ и в пол педаль

Время, стоп, стоп, печаль, улетай

[Куплет 1: Женя Трофимов & SIDOROV]

Осень ворвалась безумными ветрами, проливными дождями,

Холодными днями, бессонными ночами

Жёлтыми листьями, странными мыслями

В поисках истины, вопросы как выстрелы

Я в одиночестве, свободы так хочется

Лишь только небо одно пусть обо мне заботится

Рушить — не строить, пусть со мной никто не спорит

Через смерть к жизни, ты меня не остановишь

На меня смотришь, а в глазах — холод

Со мною быть хочешь, но тебя держит город

Ищешь повод, но меня не удержать

Я свободен, как птица, я рождён летать

Меня трудно понять, меня трудно забыть

Меня трудно терять, меня трудно любить

Я теряю тебя опять и опять

За тебя, за любовь я готов всё на свете отдать

Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь

Наступит день, уйдёт печаль

Придёт весна, уйдёт февраль

И мне не жаль, ничего не жаль

Полный газ и в пол педаль

Время, стоп, стоп, печаль, улетай

[Куплет 2: Женя Трофимов & SIDOROV]

Может быть, мне кто-нибудь скажет о том, что я не прав

О том, что я живу в иллюзиях, живу в снах

Преодолевая страх, преодолевая боль

Еле дышу, еле живу, сердце бьётся в ноль

Стой, подожди меня немного

Стой, спой мне, дальняя дорога

О том, как трудно будет, о том, как ветры дуют

Пусть будет то, что будет, пусть меня небо судит

И я вернусь к тебе с мелодией заката

И я вернусь, не возвращаясь, как это ни странно

Мой путь домой освещают звёзды

Знаю — никогда не рано, знаю — никогда не поздно

[Бридж: NANSI & Женя Трофимов]

Льются слёзы, плачет небо

Если надо подождать — я подожду, есть время

Знай, я тебя не тороплю

Сказать три самых главных слова: «Я тебя люблю»

[Припев: Женя Трофимов & NANSI]

Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь

Наступит день, уйдёт печаль

Придёт весна, уйдёт февраль

И мне не жаль, ничего не жаль

Полный газ и в пол педаль

Время, стоп, стоп, печаль, улетай

[Проигрыш]

[Припев: Женя Трофимов & NANSI]

Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь

Наступит день, уйдёт печаль

Придёт весна, уйдёт февраль

И мне не жаль, ничего не жаль

Полный газ и в пол педаль

Время, стоп, стоп, печаль, улетай

© Страница Жени Трофимова в VK

Женя Трофимов & Nansi & Sidorov — «Осень»: история создания

Песня «Осень» Жени Трофимова, группы «Комната культуры» и дуэта Nansi & Sidorov вышла 16 января, вскоре после премьеры второго сезона сериала «Ландыши». Автор композиции — рэпер Баста, фото которого можно увидеть на обложке релиза. Сам артист одобрил выпуск новой версии и даже присутствовал на съёмках клипа. Свою версию «Осени» Баста выпустил в 2006 году: композиция вошла в его дебютный лонгплей «Баста 1».

Содержание песни частично перекликается с сутью второго сезона «Ландышей», получившего название «Вторая весна». В новых эпизодах главной героине Кате предстоит пережить распад своей музыкальной группы, отыскать ушедшего на фронт мужа и побороться за своё наследство. Образ «второй весны» символизирует шанс героев воссоединиться и построить семью уже в мирное время.

Иронично, что так называлась песня Жени Трофимова, записанная для первого сезона сериала. Композиция также была выпущена с гостевым вокалом Nansi & Sidorov в декабре 2024 года.

© Страница Nansi & Sidorov в VK

Женя Трофимов & Nansi & Sidorov — «Осень»: клип

Одновременно с песней вышел клип. В нём можно увидеть Женю Трофимова и участников дуэта Nansi & Sidorov, исполняющих «Осень» вживую. Также в ролике появляется автор композиции Баста.

