В сериале «Ландыши» прозвучал старый хит в новом звучании

Женя Трофимов, Nansi & Sidorov — Осень: текст песни из «Ландышей», разбор и значение, смотреть клип, слушать трек
1 января состоялась премьера второго сезона российского сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» в онлайн-кинотеатре Wink. Саундтреком к новым эпизодам стала композиция «Осень» в исполнении поп-рок-артиста Жени Трофимова, его группы «Комната культуры» и поп-дуэта Nansi & Sidorov. «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает историю её создания. Скачать трек в память телефона можно в приложении сервиса Звук.
Женя Трофимов & Nansi & Sidorov — «Осень»: текст песни
[Интро: NANSI]
Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь
Наступит день, уйдёт печаль
Придёт весна, уйдёт февраль
И мне не жаль, ничего не жаль
Полный газ и в пол педаль
Время, стоп, стоп, печаль, улетай
[Куплет 1: Женя Трофимов & SIDOROV]
Осень ворвалась безумными ветрами, проливными дождями,
Холодными днями, бессонными ночами
Жёлтыми листьями, странными мыслями
В поисках истины, вопросы как выстрелы
Я в одиночестве, свободы так хочется
Лишь только небо одно пусть обо мне заботится
Рушить — не строить, пусть со мной никто не спорит
Через смерть к жизни, ты меня не остановишь
На меня смотришь, а в глазах — холод
Со мною быть хочешь, но тебя держит город
Ищешь повод, но меня не удержать
Я свободен, как птица, я рождён летать
Меня трудно понять, меня трудно забыть
Меня трудно терять, меня трудно любить
Я теряю тебя опять и опять
За тебя, за любовь я готов всё на свете отдать
Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь
Наступит день, уйдёт печаль
Придёт весна, уйдёт февраль
И мне не жаль, ничего не жаль
Полный газ и в пол педаль
Время, стоп, стоп, печаль, улетай
[Куплет 2: Женя Трофимов & SIDOROV]
Может быть, мне кто-нибудь скажет о том, что я не прав
О том, что я живу в иллюзиях, живу в снах
Преодолевая страх, преодолевая боль
Еле дышу, еле живу, сердце бьётся в ноль
Стой, подожди меня немного
Стой, спой мне, дальняя дорога
О том, как трудно будет, о том, как ветры дуют
Пусть будет то, что будет, пусть меня небо судит
И я вернусь к тебе с мелодией заката
И я вернусь, не возвращаясь, как это ни странно
Мой путь домой освещают звёзды
Знаю — никогда не рано, знаю — никогда не поздно
[Бридж: NANSI & Женя Трофимов]
Льются слёзы, плачет небо
Если надо подождать — я подожду, есть время
Знай, я тебя не тороплю
Сказать три самых главных слова: «Я тебя люблю»
[Припев: Женя Трофимов & NANSI]
Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь
Наступит день, уйдёт печаль
Придёт весна, уйдёт февраль
И мне не жаль, ничего не жаль
Полный газ и в пол педаль
Время, стоп, стоп, печаль, улетай
[Проигрыш]
[Припев: Женя Трофимов & NANSI]
Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь
Наступит день, уйдёт печаль
Придёт весна, уйдёт февраль
И мне не жаль, ничего не жаль
Полный газ и в пол педаль
Время, стоп, стоп, печаль, улетай
Женя Трофимов & Nansi & Sidorov — «Осень»: история создания
Песня «Осень» Жени Трофимова, группы «Комната культуры» и дуэта Nansi & Sidorov вышла 16 января, вскоре после премьеры второго сезона сериала «Ландыши». Автор композиции — рэпер Баста, фото которого можно увидеть на обложке релиза. Сам артист одобрил выпуск новой версии и даже присутствовал на съёмках клипа. Свою версию «Осени» Баста выпустил в 2006 году: композиция вошла в его дебютный лонгплей «Баста 1».
Содержание песни частично перекликается с сутью второго сезона «Ландышей», получившего название «Вторая весна». В новых эпизодах главной героине Кате предстоит пережить распад своей музыкальной группы, отыскать ушедшего на фронт мужа и побороться за своё наследство. Образ «второй весны» символизирует шанс героев воссоединиться и построить семью уже в мирное время.
Иронично, что так называлась песня Жени Трофимова, записанная для первого сезона сериала. Композиция также была выпущена с гостевым вокалом Nansi & Sidorov в декабре 2024 года.
Женя Трофимов & Nansi & Sidorov — «Осень»: клип
Одновременно с песней вышел клип. В нём можно увидеть Женю Трофимова и участников дуэта Nansi & Sidorov, исполняющих «Осень» вживую. Также в ролике появляется автор композиции Баста.
