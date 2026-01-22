Сергей Жуков заявил о самом масштабном туре в истории России

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о предстоящих гастролях коллектива, которые не сравнится по масштабу ни с одним туром в истории российского шоу-бизнеса.

© Anton Velikzhanin/Business Online/www.globallookpress.com

Группа «Руки Вверх» планирует провести сразу девять концертов на крупнейших стадионах страны, в том числе в «Лужниках». На этой площадке коллектив будет выступать дважды. Как рассказал Жуков НСН, они бы могли дать там и третье шоу, но не было свободных дат.

Это вообще впервые в истории российского шоу-бизнеса – коллектив, который проедет практически все стадионы страны. К сожалению, еще два стадиона не удалось арендовать, потому что их просто не сдают под музыкальные мероприятия. Технически это не вышло, а так бы был вообще полный фулл-хаус.

Сергей Жуков не стал раскрывать, какие артисты могут присоединиться к нему на сцене в «Лужниках». По его мнению, группе не нужно использовать чужие имена, чтобы собирать залы.

