Заговоры, паразиты и ИИ: аудиокниги и подкасты, которые прокачают мозг

25 января в России отмечают День студента. Даже если пора лекций и сессий для вас уже давно позади, это не значит, что у вас больше нет возможности учиться. В этом поможет музыкальный сервис Звук, в котором появился специальный раздел с познавательной литературой. «Рамблер» рассказывает об аудиокнигах и подкастах, с помощью которых вы узнаете что-то новое, например, почему люди верят в инопланетян и как ИИ изменит наш мир.

© Сгенерировано в GigaChat

Аудиокниги для обучения: конспирология, паразиты и мир будущего

Познавательная литература в разделе распределена по нескольким темам: «Критическое мышление», «Всё о мозге», «Искусственный интеллект», «Ближайшее будущее», «Популярно о медицине», «Как устроен человек» и «Как устроена вселенная».

Если вы, как и певица Катя Лель, падки на конспирологические теории и верите, что инопланетяне существуют, вероятно, вас заинтересует книга «Недоверчивые умы: Чем нас привлекают теории заговоров». Британский учёный-психолог Роб Бразертон анализирует этот феномен и пытается разобраться, почему людям так хочется верить в неправдоподобные истории. И дело точно не в интеллекте, ведь конспирологией увлекаются даже нобелевские лауреаты. Например, вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ, запомнился и тем, что проповедовал антинаучные теории о наличии «памяти» у воды и вреде вакцинации. За это его критиковало научное сообщество.

© Zhang Yuwei/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Люк Монтанье

Некоторые темы на первый взгляд могут показаться отталкивающими, но при более близком знакомстве они заинтересуют не хуже, чем остросюжетный роман. В книге «Я, паразит» эволюционный генетик Пьер Кернер с юмором рассказывает удивительные факты о паразитах. Например, что укус клеща может сделать человека вегетарианцем или что личинки волосатиков заставляют кузнечиков топиться, чтобы стать водяными червями. При этом Кернер не принижает роль паразитов, а наоборот, пытается доказать их неоценимый вклад в развитие нашего вида.

Тем, кого действительно заботит, что произойдёт с человечеством в эпоху нейросетей, стоит обратить внимание на книгу «Четвёртая мировая война. Будущее уже рядом» от популярного психолога Андрея Курпатова. Автор считает, что в скором времени технологии радикально изменят экономику, политику и отношения между людьми. В книге он рассказывает о сценариях возможного будущего и объясняет, как работает искусственный интеллект.

Познавательные подкасты: медицина, добрые научные открытия и новости из космоса

В подкасте «Почему мы ещё живы» педиатр Фёдор Катасонов рассказывает о различных недугах: от шизофрении до геморроя. Врач не пытается напугать, а наоборот, вселяет в слушателей оптимизм, так как говорит о развитии медицины и о том, как человечество научилось бороться с неизлечимыми когда-то заболеваниями.

Если вы устали от плохих сообщений и пугающих прогнозов, вам определённо поднимет настроение подкаст «Код». В нём ведущие рассказывают о научных открытиях, которые делают жизнь человека хотя бы капельку лучше. Например, о сервисе, который может распознать самочувствие кошки, или об алгоритме, предсказывающем симпатию.

© Freepik

Для тех, кто хочет максимально отстраниться от бренного и земного, в разделе есть подкаст «Космос». В нём вы узнаете о самых последних новостях Вселенной: о том, что на Луне собираются открыть первую гостиницу, и о недостатке «парковочных мест» на МКС.

Главное

Музыкальный стриминг Звук ко Дню студента собрал в одном разделе познавательную литературу и подкасты. С их помощью вы разберётесь, почему люди верят в теории заговоров, как паразиты влияют на эволюцию и что нейросети готовят человечеству в будущем.

Ещё больше познавательных книг и подкастов вы найдёте в специальном разделе Звука.

