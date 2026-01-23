Стартовало народное голосование премии «Чартова Дюжина»

23 января стартовало голосование XIX ежегодной музыкальной премии «Чартова Дюжина – 2026», в ходе которого слушатели подведут музыкальные итоги прошлого года и определят лучших исполнителей в эфире НАШЕго Радио.

© Пресс-служба «Мультимедиа холдинга»

Лонглист номинантов сформировала аудитория радиостанции, отправляя заявки в редакцию. Всего было учтено около 85 тысяч голосов.

Голосование на официальном сайте НАШЕго Радио nashe.ru будет разделено на два этапа. Первый этап пройдёт с 23 января по 9 февраля. По его итогам будет сформирован шортлист премии: пятёрки лучших в девяти номинациях – «Группа», «Солист», «Солистка», «Альбом», «Видеоклип», «Концерт», «Совместная работа», «Кавер» и «Side-проект». Победителя в номинации «Взлом» с 2026 года будет определять редакция радиостанции. Отдать свой голос можно 1 раз в сутки, выбирая до 5 музыкантов в каждой из девяти номинаций.

Второй этап голосования, в ходе которого будут определены победители, пройдёт с 10 по 24 февраля. Итоги премии «Чартова Дюжина» ведущие НАШЕго Радио подведут в эфире 27 февраля.

«Старт голосования "Чартовой Дюжины" – это всегда важный и волнующий момент в новом эфирном году. Премия даёт нам лучше понять предпочтения аудитории и наметить музыкальные тренды на будущее. Мы доверяем вкусу наших радиослушателей, а номинантам желаем удачи! С энтузиазмом болеем всей нашей радийной командой за каждого исполнителя», – сказал Программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Ежегодная премия «Чартова Дюжина» проводится с 2008 года. Идея её проведения возникла благодаря успеху предыдущего проекта: еженедельного музыкального одноимённого хит-парада радиостанции, который впервые вышел в эфир в 1999 году.

Объявлены песни, которые поборются за «Оскар»