Протеже Киркорова откровенно рассказала об уроках вокала у Долиной

Певица Margo дала комментарии о появившейся информации о том, что Лариса Долина якобы предложила ей уроки вокала за 1 миллион рублей в час. Артистка сказала, что эта новость — «выдумка», а ей не нужны подобные занятия.

© Страница Margo в VK; Okras/CC BY-SA 4.0

Margo сообщила, что представители Ларисы Долиной не выходили на неё с подобным предложением. Она подчеркнула, что владеет пением с малых лет и не нуждается в дополнительных уроках. «Конечно же никто ко мне с подобным предложением не обращался, я думаю, это выдумка, ценник какой-то нереальный! Я как-то сказала, что напрошусь на урок, но это была шутка, так как петь я умею ещё с детства», — пояснила артистка. Её слова передаёт Газета.Ru.

Певица напомнила, что занималась вокалом с 4 до 16 лет в народной студии современного пения «Гласс» в родном городе Макеевка. Она также состояла в Банке одарённых детей за успехи в соревнованиях. Margo отметила, что недавно продемонстрировала свои вокальные данные на ледовой арене в шоу Евгения Плющенко, а также в проекте «Конфетка» на ТНТ, где выступила с Филиппом Киркоровым.

Артистка сообщила, что скоро выпустит кавер на песню «Дай мне силу», как просили её фанаты. Она также напомнила, что песня «Бесишь», записанная с Филиппом Киркоровым, уже доступна в интернете.

Информация о том, что Лариса Долина готова дать уроки Margo, появилась в Telegram-канале «Свита короля». Артистка якобы намеревалась учить молодую певицу за 1 миллион рублей в час, но после скандала с потерей квартиры в Хамовниках снизила стоимость и повторно направила письмо с предложением протеже Филиппа Киркорова.

