Бузова сняла с себя запреты, Нюша пробудилась с Лёшей Свиком: новые песни

Ольга Бузова в день своего 40-летия решила вновь открыть своё сердце для любви, группа «Ленинград» одновременно ругает и восхваляет русскую зиму, а Лёша Свик и Нюша радуются внезапным чувствам. О самых интересных синглах, выпущенных на прошлой неделе, читайте в подборке «Рамблера».

© Соцсети Ольги Бузовой

«Ленинград» — «Зима»

© Andrey Titov/Business Online/www.globallookpress.com

Жанр: поп-рок.

Группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, в новой песне «Зима», вероятно, вдохновилась огромными январскими сугробами. Холодное время года в треке описывается не самыми лестными словами: «Сосули здесь быстрее пули.

Мороз кромсает, как тесак». При этом герой песни сразу заявляет, что уже привык к подобным трудностям и без суровой зимы ему никак. Сингл выполнен в танцевальной манере с сильным акцентом на духовые. В этот раз сам Шнуров решил остаться за кадром, поэтому в треке использован женский вокал. Вероятно, поэтому в композиции агрессии нет, а есть только кокетливая ирония.

Ольга Бузова — «Разрешаю себе»

© Страница Ольги Бузовой в VK

Жанр: поп.

В день своего 40-летия Ольга Бузова порадовала своих фанатов новой песней. Как написала артистка в соцсетях, «Разрешаю себе» — это не просто трек, а нечто большее: «Это то, к чему я шла последние годы, и не только в музыке». Лирическая героиня принимает свою слабость и позволяет себе снова влюбляться и жить, даже если её сердце будет вновь разбито. Слегка драматический текст дополняют энергичные клубные биты в духе других популярных песен о сильных женщинах.

Лёша Свик, Нюша — «Пробуди»

© Страница Лёши Свика в VK

Жанр: поп.

Неожиданная коллаборация Лёши Свика и Нюши посвящена внезапным чувствам, пробуждающим душу ото сна. Песня напоминает диалог двух влюблённых, которые не могут нарадоваться свалившемуся на них счастью. Плавные мелодии в композиции сочетаются с энергичными битами. А сами исполнители вместе звучат очень органично, так как нежный вокал Нюши идеально дополняет глубокий голос Лёши Свика.

Андрей Катиков — «Кустурица»

© Страница Андрея Катикова в VK

Жанр: поп-рок.

Перспективный музыкант и продюсер Андрей Катиков, который уже успел записать совместные треки с Iowa и Feduk, решил обратиться к классике отечественной поп-музыки. Он дал новую жизнь композиции «Кустурица», которую в 2005 году выпустила группа «Братья Грим». В исполнении Катикова песня стала намного мягче и плавнее, так как в оригинальной версии рок-мотивы были выражены более дерзко. Молодой исполнитель сохранил шарм давнего хита, но добавил в него своего стиля, обогатив песню гармониями.

Джизус — «Верь»

© Страница Джизуса в VK

Жанр: альтернативный рок.

Рок-музыкант Джизус отошёл от привычной меланхолии и выпустил достаточно жизнеутверждающий сингл «Верь». Хотя лирический герой чувствует беспокойство от постоянной гонки, он находит покой в единении с другими людьми, испытывающими похожие эмоции. В треке нет привычного для Джизуса тяжёлого рока. Электрогитары всё ещё присутствуют, но их дополняют лёгкие мелодии и синтезаторы. Вероятно, эта композиция Джизуса открывает новую главу в его творчестве.

«Без обид» — «прототип»

© Страница группы «без обид» в VK

Жанр: альтернативный рок.

Группа «без обид» выпустила агрессивную песню об искусственном интеллекте. Они язвительно предлагают человеку сгенерировать себе мозг, друзей и дом, ведь это поможет сделать жизнь максимально пластмассовой. Чтобы показать своё неприятие нового миропорядка, группа использует гитарный драйв и экспрессивный вокал, из-за чего каждая строчка кажется бунтом.

VETRÁ — «Сколько я люблю»

© Страница VETRÁ в VK

Жанр: танцевальная электроника.

«Сколько я люблю» — это сингл об отношениях, в которых кроме счастья и тепла есть ещё тяжести и переживания. Лирический герой будто пытается понять, нужно ли ему сохранять эту привязанность. Напряжение трека передают быстрая электроника, кричащий вокал и неровный ритм. Сингл также обладает яркой клубной атмосферой, что создаёт впечатление, будто герой с помощью этой бешеной энергии хочет выпустить все свои настоящие эмоции наружу.

Кока мёрзнет на Байкале, «Три дня дождя» громко уходят: новые песни