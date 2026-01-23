Возвращение лесной принцессы: polnalyubvi выпустила альбом «Песнь Нимфеи»

Удивив в прошлом году рок-пластинкой, певица polnalyubvi представила свой седьмой альбом «Песнь Нимфеи». В нём она вернулась к своему фирменному сказочному стилю, за который её полюбили поклонники в начале творческого пути. В лонгплей вошли девять треков, в том числе ранее выпущенный сингл «Девочка с Севера».

© Соцсети polnalyubvi

Сейчас этническая музыка и фолк только набирают популярность, но polnalyubvi ещё в самом начале карьеры использовала эти стили в своей музыке. Об этом она напомнила в соцсетях, анонсируя альбом «Песнь Нимфеи».

Я начала выпускать музыку в 2017-м. Просто делала своё — народные интонации, баллады, мифы, лес, кинематограф, внутренние миры. Не под формат, не под время, а потому что иначе не умела. И до сих пор не умею. Забавно наблюдать, как со временем то, что ты выращивал в тишине, вдруг начинают называть «чьим-то стилем» или «похожестью». Ну что ж, значит, поле получилось живое.

«Песнь Нимфеи» — это продолжение альбома «Сказки лесной нимфы», выпущенного в 2020 году. Именно благодаря ему polnalyubvi получила широкую известность. Новый лонгплей также опирается на волшебную эстетику. Его ключевой образ — это нимфея, прекрасное божество, олицетворяющее силы природы.

Каждый трек в альбоме напоминает саундтрек к фэнтези-фильму. Это достигается благодаря эпичному инструменталу и образной лирике. Например, в песне «Где душа оживёт вновь» polnalyubvi поёт: «Я видела гор мольбы о небесах и как реки спят в горьких слезах». Тексты артистки в новом лонгплее как никогда похожи на сказки.

С музыкальной точки зрения пластинка «Песнь Нимфеи» крайне разнообразна. Тут есть и нежные песни, напоминающие колыбельные, например «Мне однажды снился сон», и весьма воинственные композиции. В «Ледяной» даже чувствуется влияние рока, выраженное в перегруженных басах и экспрессивной подаче. Помимо прочего, polnalyubvi продолжает совершенствовать свой вокал. Теперь ей подвластны и народная манера, и мощный роковый напор, и витиеватое хрупкое пение.

В альбоме «Песнь Нимфеи» ярко виден авторский стиль polnalyubvi. Она вновь предстаёт в образе лесной принцессы, которая завораживает слушателей своими сказками. За эти несколько лет она лишь улучшила свои навыки и стала ещё более уверенной в своей музыке.

