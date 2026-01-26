Главное в музыке за неделю: Лепс прекращает гастроли, Клава Кока против ИИ
Григорий Лепс решил значительно сократить количество концертов в 2026 году, Клава Кока заявила, что её «подбешивает» ИИ, а американский певец Джейсон Деруло объявил о скором приезде в Россию. О самых интересных событиях прошедшей недели читайте в дайджесте «Рамблера».
Новости
Американский хитмейкер вновь даст концерт в России
Американский R&B-певец Джейсон Деруло, известный песнями Swalla, Whatcha Say, Talk Dirty и Wiggle, 14 июня 2026 года даст концерт на московской «ЦСКА Арене». С ним выступит знаменитый танцевальный дуэт Les Twin. Деруло приезжал в Россию недавно — осенью 2025-го. Тогда он показал свою шоу-программу в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге.
Тейлор Свифт введут в Зал славы вместе с рок-группой Kiss
Стало известно, какие музыканты будут введены в Зал славы авторов песен в 2026 году. Среди них — композиторы и продюсеры Уолтер Афанасьев, Терри Бриттен, Грэм Лайл и Кристофер Стюарт. Чести также удостоились певица Аланис Мориссетт, софт-рок-артист Кенни Логгинс, основатели группы Kiss Пол Стэнли, Джин Симмонс и поп-звезда Тейлор Свифт. Последняя стала самой молодой женщиной, отмеченной организацией.
Зал славы авторов песен существует с 1969 года. Единственный критерий для артистов, которые претендует на попадание в него: после премьеры их первого коммерческого релиза должно пройти не менее 20 лет.
Назван самый продаваемый женский альбом за все времена
Альбом Адель «21», в который вошли такие хиты, как Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain и Someone Like You, стал самой продаваемой женской пластинкой в истории. После выхода в 2011 году он разошёлся тиражом в 56,375 миллиона копий. До этого первое место удерживала американская артистка Уитни Хьюстон со своим саундтреком к фильму «Телохранитель», выпущенным в 1994 году.
Лепс раскрыл причину прекращения гастролей
Григорий Лепс решил значительно сократить количество концертов в 2026 году. Вместо гастролей он планирует наладить дела в личной жизни и поработать над музыкой. При этом артист отметил, что в 2027-м в честь своего 65-летия он хочет провести большой тур и посетить около 80 городов.
«Подбешивает»: Клава Кока резко отреагировала на обвинения в использовании ИИ
Клава Кока заявила, что её «подбешивает» искусственный интеллект. Певицу возмутили обвинения в том, что её клип на песню «Тысяча зим» был сделан с помощью нейросетей. По словам артистки, специально ради съёмок она отправилась на озеро Байкал. «На улице –25, на мне пять слоёв термобелья, ни туалетов, ни связи», — поделилась она своими воспоминаниями. Кока считает, что ИИ никогда не сможет передать эмоции от реальных съёмок и времени, проведённого с командой.
Релиз недели
Polnalyubvi — «Песнь Нимфеи»
Певица Марина Демещенко, известная под псевдонимом polnalyubvi, в 2025-м удивила поклонников превращением в рок-звезду. В этом году она вернулась к своему привычному жанру — инди-попу с примесью народных мотивов. В новый альбом «Песнь Нимфеи» вошло девять эпичных треков, напоминающих саундтрек к фильмам в жанре фэнтези. Лонгплей стал продолжением пластинки «Сказки лесной нимфы», благодаря которому polnalyubvi в 2020 году обрела широкую популярность.
Материал недели
Рыгал в эфире, мнил себя вождём, вёл стриптиз-шоу: Богдан Титомир сегодня
Рэпер Богдан Титомир, запомнившийся благодаря эксцентричным выходкам, стал одним из символов клубной сцены 90-х. Сейчас артист продолжает вести себя вызывающе, но теперь его чаще критикуют, чем хвалят. «Рамблер» рассказывает, что стало со звездой, в какие скандалы он попадал в последние годы и как к нему относятся коллеги по шоу-бизнесу.
