Агрессивная меланхолия: метал-артистка Poppy выпустила новый альбом

Американская метал-певица Poppy выпустила седьмой студийный альбом, получивший название Empty Hands. Продюсером пластинки выступил Джордан Фиш, работавший с артисткой над лонгплеем Negative Spaces (2024).

© Соцсети Poppy

Между премьерами двух альбомов прошло чуть больше года, поэтому в новом лонгплее легко увидеть продолжение предыдущей работы. Empty Hands точно так же записан в стилистике мейнстримного метала и гармонично сочетает тяжёлую агрессию с хрупкой, почти кукольной меланхолией.

В этот раз, однако, артистка глубже погружается в обе эмоции и демонстрирует более мастерский контроль над голосом. Это и отличает два альбома между собой: если Negative Spaces представлял собой сборник жанровых клише, Empty Hands фокусируется на контрасте вокальных подвигов артистки. Это особенно чувствуется в сингле Bruised Sky, чередующем штормовую агрессию с фаталистичным отчаянием.

Не меньше внимания уделено чередованию треков: тяжело не вскрикнуть от неожиданности, когда после плаксивого Unravel уши взрываются от воплей и первородной агрессии в Dying To Forget. За этим треком следует чистейший диско-поп, так что сомнений в комичном подходе к записи альбома не остаётся.

Сравнения Поппи и её старшей жанровой подруги Кортни Лапланте из группы Spiritbox неизбежны, здесь напрашиваются параллели с хардкор-гигантами Knocked Loose. После работы с ними Поппи явно прониклась любовью к бескомпромиссной ярости и непредсказуемым сменам жанра. С релиза Negative Spaces прошёл всего год, но вопли и крики певицы стали куда уверенней, подчёркивая её право считаться полноценной метал-артисткой, а не жанровым хамелеоном.

Со времён начала карьеры Поппи экспериментировала с гипер-попом в духе Grimes и уходила в тёмный электро-поп, но добилась коммерческого крупного успеха именно в метал-жанре. Её первый тяжёлый альбом I Disagree (2020) принёс артистке дебютные номинации на «Грэмми». Поппи ещё предстоит одержать победу на главной музыкальной премии, но если она и дальше будет совершенствовать собственное метал-звучание, то это достижение окажется не за горами.

Шведская метал-группа Sabaton спела о Цезаре и Бонапарте в новом альбоме