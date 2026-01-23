«Это трэш»: легендарная метал-группа выпустила прощальный альбом

Американская трэш-метал-группа Megadeth выпустила 17-й альбом, который должен стать для них прощальным. Пластинка называется по имени команды — Megadeth, Возглавляемый Дейвом Мастейном коллектив подводит черту под почти полувековой творческой карьерой, подчёркивая достижения и достоинства жанра, изобретённого с их помощью.

© Bonnie Britain/Keystone Press Agency

В частности, речь о трэш-метале. Название образовано не от слова «мусор», а от глагола «колотить». Термин был придуман в 80-е, когда группы Metallica, Megadeth, Anthrax и Slayer взяли за основу хеви-метал и решили ускорить его до космических масштабов. Сам Мастейн обыгрывает название жанра и свою роль в его формировании в песне Let There Be Shred. Музыкант рисует свой жизненный путь, начиная с «рождения с гитарой в руке» и заканчивая «истерзанным в клочья инструментом».

Сам Мастейн в финале композиции умирает на сцене, и это далеко не единственное напоминание о его почтенном возрасте. В удивительно экзистенциальной композиции Hey God?! музыкант размышляет о скорой гибели и гадает, что ждёт его после смерти. Невзирая на вопросительный и восклицательный знаки, намекающие на некое нахальство, песня исполнена с почтением к Богу и его возможной занятости.

Это не значит, что присущая Мастейну харизматичная наглость не попала в альбом. Релиз начинается с песни Tipping Point, в которой музыкант просит невидимого собеседника его не бесить, иначе Мастейн взорвётся. I Don't Care лучится подростковым безразличием к правилам, а Puppet Parade высмеивает людей, склонных к притворству. Проще говоря, 64 года — это лишь маска, за которой скрывается молодой и весёлый парень.

Настоящее прощание начинается в финале альбома. В треке Last Note Мастейн размышляет об «умирающем рыке», «долгом прощании» и «последней ноте», обречённой на вечную жизнь. Песня завершается афористичной строчкой «пришёл, возглавил, исчезаю», которая служит идеальным финалом для длительного пути Megadeth с 1983 года до настоящего момента.

За этой песней следует последний подарок поклонникам Мастейна: его версия хита Ride The Lightning группы Metallica. Гитарист участвовал в создании трека до того, как его с позором выгнали из коллектива, так что все эти годы песня была своего рода незакрытым гештальтом. Получив законное право на запись и выпуск, Мастейн символично отдал дань уважения прошлому, отметив не только завершение, но и начало своего пути.

Любой прощальный альбом заставляет задаться вопросом «Вовремя ли уходят музыканты». Одни бросают карьеру слишком рано, другие наоборот тянут до последнего, пока здоровье не принимает тяжелое решение вместо них. Megadeth провели на метал-сцене больше сорока лет и сумели уловить золотую середину между творческим зенитом и кризисом. Подобрав отличный момент, они записали альбом с бережным отношением к своей истории и жанру, определившим всю их жизнь.

