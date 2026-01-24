Хиты One Direction и сказки Рыбака: не пропустите эти зарубежные новинки

Поп-артист Гарри Стайлс вернулся с диско-хитом после четырёхлетнего молчания, а его экс-соратник по One Direction Луи Томлинсон представил взрослый поп-рок-альбом. Победители «Евровидения» Лорин и Александр Рыбак ностальгируют по песням, принёсшим им всемирный триумф. «Рамблер» рассказывает о самых заметных новинках зарубежной музыки за неделю.

© Karwai Tang/Getty Images

Синглы

Harry Styles — Aperture

Жанр: танцевальный диско-поп.

Британский поп-артист Гарри Стайлс представил лид-сингл в поддержку альбома Kiss All The Time, Disco Occasionally. Премьера его четвёртого альбома запланирована на 6 марта: лонгплей станет первым релизом Стайлса за четыре года. На предыдущих работах артист пробовал себя в камерной акустике, атмосферной альтернативе и даже рок-музыке, но теперь решил сосредоточиться на диско. Не обращаясь к готовым формулам, Стайлс заимствует элементы винтажных жанров и переплетает их с современной танцевальной музыкой. Итоговый результат звучит объёмно и амбициозно, а решение артиста попробовать себя в новом жанре кажется органической эволюцией, а не отчаянным шагом, вызванным отсутствием творческих идей.

Keith Wallen — A Thin Line

© Соцсети Keith Wallen

Жанр: драматический рок.

Пока рок-группа Breaking Benjamin не торопится с записью нового материала, её гитарист Кит Уоллен не сидит без дела. Музыкант представил новый сингл в поддержку пока не анонсированного сольного альбома, который станет уже третьей его самостоятельной работой. В Thin Line Уоллен рассуждает о тонкой грани между добром и злом, сопровождая монолог надрывным вокалом и мрачной синти-поп-аранжировкой. Учитывая позицию Уоллена в Breaking Benjamin, можно ожидать упора на гитарное звучание, но музыкант использует его лишь для усиления драматического эффекта в припевах. Пафосные философские изречения добавляют композиции обаяния и делают её идеальным материалом для сборника «пацанских» цитат.

Loreen — Feels Like Heaven

© Соцсети Loreen

Жанр: эпический поп.

Шведская поп-певица Loreen, известная в основном как двукратная победительница «Евровидения», представила лид-сингл в поддержку своего третьего альбома. В первые несколько секунд амбициозная поп-композиция умудряется совместить танцевальный ритм и соблазнительную вокальную подачу. По мере того как артистка размышляет о романтических неудачах, скорость композиции разгоняется и приводит Лорин к абсолютной готовности поддаться чувствам. Эпические аранжировки добавляют треку эйфоричности, вдохновляя расправить крылья ещё сильнее.

Rob Zombie — (I’m A) Rock’n’Roller

© Соцсети Rob Zombie

Жанр: индустриальный метал.

12 января Робу Зомби исполнился 61 год, но музыкант явно не планирует вести себя соответственно своему возрасту. I’m A Rock’n’Roller демонстрирует, как мог звучать «отец шок-рока» Элис Купер, если бы начал карьеру в годы развития индастриал-метала. Под грозный ритм, напоминающий хит Du Hast группы Rammstein, Зомби рассуждает о безумстве жизни рок-н-ролльщика и, естественно, о сопутствующем удовольствии. Артист зовёт себя «аллигатором» и «космическим захватчиком» с таким обаятельным ехидством, что в душе просыпается желание как можно скорее отпраздновать 61-й день рождения: судя по Робу Зомби, стареть вообще не страшно.

Альбомы

Louis Tomlinson — How Did I Get Here?

© Соцсети Louis Tomlinson

Жанр: философский поп-рок.

Для кого: для тех, кому больно взрослеть.

Гарри Стайлс — не единственный экс-участник One Direction, решивший порадовать поклонников коллектива новой музыкой. Второй сольный альбом вышел у Луи Томлинсона, исполнявшего самые трогательные соло в составе поп-группы. Словно пытаясь побороть образ «милашки», артист обращается к довольно мрачным темам, размышляя о депрессии, бесцельности существования и импульсивных решениях, которые приводят к саморазрушению. Декорации для монологов Томлинсона обеспечивает увесистый поп-рок с призвуками серьёзности, и только мягкий фальцет выдаёт в певце участника безумно популярного бойз-бэнда.

Неизвестно, сумел бы Томлинсон добиться такого же мейнстримного успеха с подобной музыкой; велика вероятность, что нет. Остаётся лишь порадоваться, что за время в One Direction артист сумел собрать достаточно большую фан-базу, чтобы теперь выпускать музыку для души.

Александр Рыбак — Fairytales Too

© Соцсети Александра Рыбака

Жанр: добрая оркестровая музыка с детским обаянием.

Для кого: для всех, кто верит в свою сказку.

На этой неделе стало известно, что любимчик российской публики Александр Рыбак собрался на «Евровидение» в третий раз. Впервые скрипач-вокалист подался на конкурс от лица Норвегии в 2009 году и одержал победу, набрав рекордное количество баллов. В 2018-м артист занял 15-е место, а теперь собрался вновь попытать удачу. Представит ли он Норвегию, будет известно только 27 января, но Рыбак уже поделился конкурсной песней Rise. Она попала в альбом Fairytales Too, вышедший на этой неделе.

Те, кто не следил за творчеством Рыбака со времён его триумфа на «Евровидении», вряд ли услышат серьёзные изменения. Как и прежде, музыкант мягко поёт о мире с мудростью доброго волшебника из сказки. Скрипка, хотя и используется в аранжировках, отнюдь не играет главную роль. Инструмент служит скорее одним из элементов на богатом звуковом полотне, охватывающем всю мощь камерного оркестра. Рыбак рассуждает о семье, мечтах и любви, время от времени ностальгируя по своей победе на главном европейском конкурсе. Тем не менее строчки подчёркивают, что певец ищет не «девушку из сказки», а кого-то «настоящего», из-за чего его трогательный романтизм приобретает меланхоличный оттенок.

