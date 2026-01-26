Известная телеведущая раскрыла, когда начнёт музыкальную карьеру

Телеведущая Регина Тодоренко, запомнившаяся по шоу «Орёл и решка», рассказала своим подписчикам в Telegram-канале, почему сейчас она не развивается как певица. Она назвала семь причин, которые мешают ей заниматься музыкой.

© Соцсети Регины Тодоренко

Регина Тодоренко считает, что нельзя подходить к делу легкомысленно. «Профессия любит отдачу. И очень быстро чувствует, когда ты с ней не до конца», — написала она в соцсетях.

У телеведущей есть целый список причин, удерживающих её от музыкальной карьеры. Например, она заявила, что нужно разбираться в правилах индустрии, тратить много денег или времени на создание треков, продвигать песни. Тодоренко также отметила, что нужно ещё позаботиться о репетициях с группой, создании сценического образа, промостратегии и гастролях.

Главным препятствием для певческой карьеры телеведущая назвала семью, которую она может перестать видеть, если взвалит на себя ещё одно дело. При этом она не отрицает, что в будущем, когда дети вырастут, у неё появится возможность заниматься музыкой: «В общем “то ли ещё будет ой-ей-ей!”»

Регина Тодоренко начинала музыкальную карьеру в составе группы Real O, которую покинула в 2014 году. В 2016 году артистка выпустила дебютный сольный альбом Fire.

