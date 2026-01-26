Известный артист неожиданно появился в трейлере «Одиссеи» Нолана

Американский рэпер Трэвис Скотт принял участие в фильме «Одиссея» от режиссёра Кристофера Нолана, снявшего «Интерстеллар», «Тёмного рыцаря» и «Оппенгеймера». Международная премьера картины должна состояться 17 июля 2026 года.

© Kevin Winter/Getty Images

В тизере герой Трэвиса Скотта заставляет замолчать переполненный зал и предупреждает о надвигающейся войне. «Война, человек, хитрость — хитрость, способная разрушить стены Трои», — произносит он в трейлере.

В экранизации эпической поэмы Гомера принимает участие звёздный актёрский состав. Главная роль досталась Мэтту Деймону. В фильме также снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон и другие.

Кристофер Нолан не в первый раз работает с Трэвисом Скоттом. В 2020-м рэпер написал трек The Plan для фильма Нолана «Довод».

