Все забывают песни «Короля и Шута» в трейлере фильма о группе

В Сети появился трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда» от режиссёра Рустама Мосафира. Премьера картины в кинотеатрах должна состояться 19 февраля.

Действие фильма происходит в мире песен культовой панк-группы «Король и Шут». Сказочной вселенной угрожает нашествие мертвецов, воскрешённых Некромантом. Из-за этого в реальном мире начинают пропадать композиции коллектива. Чтобы защитить придуманный мир, Горшок похищает Князя из реальности в сказку.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/4ec05c1c3ad43d1af6d3f324ec176b4c"/>

В фильме снялись те же актёры, что и в сериале «Король и Шут». Константин Плотников сыграл Горшка, Влад Коноплёв — Князя, Дарья Мельникова — Вдову, Вера Вольт — Принцессу, Илья Хвостиков — Кочерыжку. К актёрскому составу также присоединились Илья Гришин, Гоша Куценко, фронтмен Jane Air Антон Лиссов и участница The Hatters Анна Музыченко.

