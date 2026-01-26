Все забывают песни «Короля и Шута» в трейлере фильма о группе
В Сети появился трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда» от режиссёра Рустама Мосафира. Премьера картины в кинотеатрах должна состояться 19 февраля.
Действие фильма происходит в мире песен культовой панк-группы «Король и Шут». Сказочной вселенной угрожает нашествие мертвецов, воскрешённых Некромантом. Из-за этого в реальном мире начинают пропадать композиции коллектива. Чтобы защитить придуманный мир, Горшок похищает Князя из реальности в сказку.
В фильме снялись те же актёры, что и в сериале «Король и Шут». Константин Плотников сыграл Горшка, Влад Коноплёв — Князя, Дарья Мельникова — Вдову, Вера Вольт — Принцессу, Илья Хвостиков — Кочерыжку. К актёрскому составу также присоединились Илья Гришин, Гоша Куценко, фронтмен Jane Air Антон Лиссов и участница The Hatters Анна Музыченко.
