Foo Fighters раскрыли, когда они выпустят новый альбом

Анастасия Шубина

Лидер американской группы Foo Fighters, а также бывший участник Nirvana Дэйв Грол заявил, что коллектив закончил работу над новым альбомом. Его релиз должен состояться до середины января 2027 года.

© Frazer Harrison/Getty Images

Дэйв Грол вскользь рассказал о планах группы во время концерта в австралийском городе Лонсестоне 24 января. «Мы вернёмся сюда раньше, чем вы думаете. Я знаю, когда мы возвращаемся. Это произойдёт перед моим следующим днём рождения (14 января 2027 года — прим. ред.), просто чтобы вы знали». После этого Грол заявил, что они «на днях» закончили работу над альбомом.

Последний лонгплей Foo Fighters «But Here We Are» был выпущен в 2023 году. В 2025-м они представили сингл Today’s Song в честь 30-летия дебютного альбома.

