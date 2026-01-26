Американский скалолаз забрался на 101-этажный небоскрёб, слушая группу Tool

Американский скалолаз Алекс Хоннольд без верёвок и какой-либо страховки поднялся на самый высокий небоскрёб Тайваня высотой 101 этаж или 508 метров. Во время восхождения он слушал плейлист, который в основном состоял из песен американской прогрессив-метал-группы Tool.

© Соцсети

В интервью для Variety Хоннольд рассказал, какую роль в восхождении сыграла музыка. По словам скалолаза, плейлист, под который он поднимался, был составлен ещё несколько месяцев назад. Он состоял из его любимой рок-музыки.

Хоннольд также отметил, что музыка помогала ему чувствовать скорость подъёма. Самый сложный участок небоскрёба — это 64 этажа средней части, которые также называют «бамбуковыми коробками» из-за их специфического вида. «На каждую “бамбуковую коробку” у меня уходило от пяти до шести с половиной минут. Я просто знаю, какой длины песни. Так что это давало представление о том, быстро я двигался или медленно», — поделился скалолаз. Алекс Хоннольд покорил небоскрёб всего за 1 час 31 минуту.

Группа Tool была образована в 1990 году в Лос-Анджелесе. Их музыка отличается сложным ритмом, мощным и мрачным звучанием. В среднем их песни длятся 6-7 минут.

