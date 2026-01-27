Хотел сделать немыслимое с сестрой, был в тайном обществе: правда о Моцарте

27 января 1856 года в Зальцбурге родился Вольфганг Амадей Моцарт — великий композитор, вундеркинд, масон и комик, особенно любивший шутки про кал. В день рождения музыканта «Рамблер» вспоминает десять фактов из его биографии и рассказывает, когда Моцарт любил музицировать, какому питомцу устроил роскошные похороны и в самом ли деле его отравил главный конкурент.

Большинство братьев и сестёр Моцарта умерли совсем маленькими

Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге. Будущий композитор был последним из семерых детей супругов Анны Марии и Леопольда Моцарта, но большинство из его братьев и сестёр умерли ещё до его рождения. Единственной выжившей оказалась его сестра Мария Анна: близкие называли её Наннерль. Она была старше Моцарта на пять лет и прожила до 1829 года, умерев на 79-м году жизни.

При жизни Моцарт прославился как пианист, а не композитор

Музыкальная карьера Моцарта началась очень рано: в шесть лет. Его отец Леопольд Моцарт служил придворным скрипачом при капелле графа вон Штраттенбаха, поэтому прекрасно понимал правила игры. Старший Моцарт знал, что для построения композиторской карьеры нужно прежде заслужить славу исполнителя, поэтому выводил сына на сцену именно как пианиста. Впервые его ребёнок дал концерт в возрасте шести лет, а гастроли по странам Европы продолжались всё его детство.

Даже повзрослев, переехав в Вену и став состоятельным музыкантом, Моцарт долгое время боролся за композиторское признание. Большинство его опер проходили незамеченными и почти не приносили Моцарту денег.

Моцарт был ранней пташкой и любил музицировать по утрам

Как и у многих успешных артистов, у Моцарта были свой распорядок и творческие привычки. К примеру, современники композитора вспоминали о его любимом времени для написания новых произведений — промежутке с пяти до семи утра. В это время композитор чувствовал особую ясность ума и потому работал на повышенной скорости. Впрочем, как сам Моцарт отмечал в письмах друзьям, он был способен изобретать новые мелодии, даже будучи занят другими делами.

Моцарт учился музыке у потомка Баха

Хотя достоверных сведений о качестве и формате образования, полученных Моцартом, нет, считается, что основы музыки и прочих наук музыкант получил от отца. Тем не менее в его жизни всё же был профессиональный учитель с громкой фамилией. Моцарт познакомился с ним в 1764 году, когда отец привёз его на «гастроли» в Лондон. На один из его концертов пришёл 29-летний Иоганн Кристиан Бах — один из сыновей известного композитора Иоганна Себастьяна Баха. Младший Бах также связал жизнь с музыкой и был так впечатлён талантом восьмилетнего Моцарта, что даже предложил преподать юному музыканту несколько уроков. Бах и Моцарт часто играли в четыре руки, и, по оценкам историков музыки, это помогло юному музыканту играть мягче и элегантнее.

Среди питомцев Моцарта оказался скворец

В 1784 году композитор прогуливался по рынку, когда вдруг забрёл в лавку птицелова и познакомился с удивительным скворцом. Моцарт напел мелодию одного из своих произведений, и птица повторила его с удивительной точностью, ошибившись лишь в одной ноте. Недолго думая, композитор купил скворца и сделал его не только любимым питомцем, но и творческим спутником.

Увы, их союз прожил недолго: спустя всего три года птица скончалась. Моцарт похоронил скворца со всеми почестями и даже написал прощальное стихотворение, в котором назвал усопшего «проказником, простаком, добряком и парнем славным».

Моцарт втянулся в запрещённую деятельность и вовлёк в неё отца

Хотя при рождении Моцарт был крещён в католической церкви, это не помешало ему вступить в масонскую ложу в 1784 году. Масонство относят к эзотерическим наукам, последователи которых выступают за нравственное совершенствование во имя всемирного братства. Неизвестно, кто из современников композитора надоумил его принять это решение, но вместе с ним в ложу входили либреттист Эммануэль Шиканедер и философ Игнац фон Борн. Спустя год музыкант получил высочайшую степень принадлежности к масонству, а в 1787-м вовлёк в ложу своего отца.

В те времена церковь не одобряла масонство, так как участники ложи верили не в Иисуса Христа, а в Высшее Начало и Великого Архитектора Вселенной. За принадлежность к ложе её членам грозило отлучение, но Моцарту удалось его избежать. Тем не менее композитор оставался масоном до самой смерти и написал немало произведений, связанных с этой частью его жизни. В частности, в опере «Волшебная флейта» можно заметить отпечаток основного принципа масонства. Смыслом жизни главного героя становится собственное преображение, что и приводит его к победе в центральном конфликте истории. Моцарт также использовал некоторые музыкальные ходы, которые часто встречались в его композициях, сочинённых специально для ложи.

Моцарт отличался слабым здоровьем и поэтому рано умер

Моцарт прожил всего 35 лет и скончался 5 декабря 1791 года. Официальной версией гибели считается непродолжительная болезнь, поразившая и без того слабый организм. Её название нигде не зафиксировано, из-за чего ряд медиков и исследователей биографии Моцарта выдвигали собственные теории его гибели. Среди самых распространённых версий — ревматическая инфекция, почечная недостаточность и даже черепно-мозговая травма.

Единой уверенности в том, что привело Моцарта к гибели, не существует, но исследователи сходятся в общей оценке его здоровья. Ещё в детстве композитор переболел скарлатиной и брюшным тифом, и его состояние не улучшилось и во взрослом возрасте. Это и привело к тому, что организм Моцарта был ослаблен.

В мистификациях вокруг смерти Моцарта поучаствовал русский писатель

Один из самых известных фактов, связанных с личностью Моцарта, описывает его сложные отношения с современником Антонио Сальери. Их соперничество даже породило миф, будто Сальери отравил Моцарта из зависти и в целом не отличался музыкальным талантом. Созданию столь несправедливого образа поспособствовал русский писатель Александр Пушкин. В своей пьесе «Моцарт и Сальери» автор изобразил последнего злокозненным преступником, покусившимся на жизнь молодого гения.

На самом деле Сальери и сам был успешным композитором и, по оценкам историков, не имел никаких оснований завидовать Моцарту или желать ему смерти. Оба музыканта признавали талант и навыки другого, а в обществе отзывались о «сопернике» с исключительным уважением. Версии о его причастности к ранней гибели Моцарта распространялись недоброжелателями, которые пользовались деменцией Сальери. Болезнь развилась в старости композитора незадолго до его смерти, наступившей 7 мая 1825 года.

Место захоронения Моцарта неизвестно, но не из-за его бедности

Другой миф о Моцарте предполагает, что ближе к концу жизни композитор остался без гроша и был похоронен без почестей в общей могиле с бедняками. Так похороны музыканта показаны в фильме «Амадей», снятом в 1984 году Милошем Форманом. Моцарта действительно погребли в общей могиле, но его тело было защищено деревянным гробом. Помимо него, в могиле оказалось ещё несколько человек, но ни один из них не был нищим. Таков был обычай, отдельных захоронений могли удостоиться лишь представители знати или очень богатые люди.

Сегодня на предполагаемом месте захоронения Моцарта стоит кенотаф — своего рода памятный монумент, не связанный с могилой напрямую. Монумент изображает плачущего ангела, открытого в 1859 году. Увидеть его можно на Кладбище Святого Марка, расположенном в Вене.

Моцарт любил пошлый юмор

Вероятно, самым возвышенным поэтическим произведением Моцарта можно назвать его оду умершему скворцу. Но в большинстве иных случаев стихотворения великого композитора не просто не отличались глубиной, но и вовсе граничили с невоспитанностью. Например, в письме своей кузине в 1778 году Моцарт задавался вопросом, «в порядке ли её стул», и надеялся, что их «задницы станут символом мира». В другом письме композитор шутливо грозился справить большую нужду на её кожу, чтобы «стекало по роже», а своей матери рекомендовал «нагадить в постель что есть мочи». Эти и другие эпистолярные юморески великого композитора были опубликованы на русском языке в книге «Полное собрание писем», вышедшей в 2006 году при поддержке НОУ Института Иностранных Языков Санкт-Петербурга.

Исследователи творчества Моцарта по-разному объясняют его необычную привычку. Пока одни видят в этом исключительную шалость и проявление хулиганской натуры, другие без труда диагностировали у композитора синдром Туррета. При этом заболевании люди постоянно сталкиваются с непроизвольными сокращениями мышц и навязчивым желанием произносить звуки. Именно этим объяснялась его склонность произносить непристойности, не учитывая социальный контекст.

