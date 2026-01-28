От Фриске к Асти: как выглядели певицы-секс-символы 20 лет назад и сейчас

Стандарты красоты и женской сексуальности всё время меняются, и звёзды поп-музыки играют в этом не последнюю роль. 20 лет назад внедрение сексуальных тем в песни и концертные костюмы только начиналось, но сегодня это не кажется чем-то необычным. Певицы нулевых ломали стереотипы о женской привлекательности, чтобы артистки современности могли демонстрировать своё тело, не вызывая бурных обсуждений, и читать рэп о женских половых органах. «Рамблер» вспоминает истории певиц, считавшихся секс-символами 20 лет назад, и рассказывает, кого можно удостоить этим титулом сегодня.

Артистки-секс-символы 20 лет назад

Жанна Фриске

В нулевые российские композиторы только начали понимать, как можно заработать на женской сексуальности. На смену евродэнс-коллективам «Демо», «Вирус» и «Пропаганда» пришли женские группы «Виа Гра» и «Блестящие». Если артистке хватало способностей и навыков попасть в такую команду, этого было достаточно, чтобы считаться секс-символом. Именно здесь о себе смогли заявить Анна Седокова, Вера Брежнева и Анна Семенович.

Одной из самых ярких звёзд этой поры стала Жанна Фриске, выступавшая в «Блестящих» с 1996 по 2003 год. Певица удачно подбирала наряды для сцены и светских выходов, подчёркивая подтянутое тело и затеняя неформатную внешность. Артистка не раз снималась в откровенных фотосессиях для журналов Playboy и Penthouse, а издание Maxim называла «своим любимым». На фоне её самоуверенности и харизмы даже отсутствие новой музыки не казалось чем-то плохим: после ухода из «Блестящих» Фриске выпустила лишь один альбом, но это не мешало её популярности. Увы, в 2015-м артистка скончалась после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

Ольга Серябкина

Путь Ольги Серябкиной к славе начался в 2007 году, когда молодая и харизматичная артистка попала в проект Serebro, запущенный Максимом Фадеевым. Ярко выраженная сексуальность всегда была значимой частью имиджа коллектива. Например, в 2012-м артистки снялись для обложки альбома Mama Lover в белом нижнем белье и королевских мантиях, а в клипе на песню Chocolate показали эротичную тренировку в настоящем спортзале. Скептики звали Serebro «поющими трусами», но участницы без устали подчёркивали, что это — просто сценический образ и в жизни они совсем другие.

Серябкина провела в составе Serebro 11 лет: больше, чем любая другая участница. Артистка не стеснялась выкладывать фото в купальниках, а в 2016-м попала на обложку журнала Maxim полностью обнажённой. Тело Серябкиной покрывал слой золотой краски. После ухода из Serebro в 2018-м артистка стала реже обращаться к подобным образам, хотя и сегодня без труда совмещает амплуа заботливой матери и иконы стиля.

Дженнифер Лопес

Популярность певицы и актрисы Дженнифер Лопес совпала со всемирным повышением интереса к латиноамериканским знаменитостям. Именно в нулевые о себе заявили Рики Мартин и Энрике Иглесиас, а также колумбийская певица Шакира. Лопес сделала себе имя, играя в романтических комедиях и не стесняясь откровенных фотосессий. Её выразительные ягодицы поначалу не вязались с голливудскими стандартами красоты, но в конечном счёте всё же выделили Лопес на фоне современниц и сделали её секс-символом. По оценкам социологов, фигура артистки помогла многим женщинам принять свои тела и увидеть альтернативу вездесущей и временами нездоровой худобе. Параллельно певица поддерживала образ «Дженни из соседнего района», вдохновлённый одноимённой песней.

В 2025 году Лопес отметила 56-й день рождения, но её тело по-прежнему вызывает немало восторженных комментариев. Но популярность артистки сошла на нет: в 2024-м ей даже не удалось отправиться в турне в поддержку нового альбома из-за низкого интереса к билетам.

Бейонсе

Хотя может небеспричинно показаться, будто Бейонсе и Джей Ло стали секс-символами по одним и тем же признакам, путь исполнительницы хита Single Ladies был несколько иным. Певица изначально сосредоточилась на музыкальной карьере, сначала добившись успеха в составе группы Destiny’s Child, а после её распада — в сольном творчестве. Среди её хитов оказались песни Crazy In Love и Single Ladies: первая призывала поддаться буйству любви, вторая — отказываться от отношений в тех случаях, если партнёр не отличается серьёзностью намерений. Уверенная в себе Бейонсе громко заявляла о праве женщины владеть своим телом и не зависеть от мужчины, и это сделало её иконой женской сексуальности.

Одним из самых смелых поступков певицы стала обнажённая фотосессия в 2017 году. Артистка не просто снялась без одежды, но объявила так о своей беременности. Поклонники и музыкальные критики восприняли этот ход как громкое заявление «Женщина может оставаться сексуальной, даже будучи в положении».

Джессика Симпсон

Далеко не каждой певице приходится оголяться и петь о сексе, чтобы считаться секс-символом. Джессике Симпсон удалось добиться этого статуса, имея за спиной пение в церковном хоре и дебютный альбом под трогательным названием «Сладкие поцелуи». Для записи второй пластинки Irresistible Симпсон обратилась к творчеству своих современниц Бритни Спирс и Кристины Агилеры, и её образ, хотя и повзрослел, всё же сохранял безобидность.

Настоящий сексуальный прорыв Симпсон случился в 2005 году, когда певица получила второстепенную роль в молодёжной комедии «Придурки из Хаззарда». Симпсон играла роль Дейзи Дьюкс — классической красотки, щеголяющей в джинсовых шортах и влюбляющей в себя всех «парней на деревне». Образ сельской красотки имел лишь отдалённое сходство с глобальными поп-звёздами, блиставшими на американской сцене, но привлёк к Симпсон не меньше внимания.

Артистки-секс-символы сейчас

ANNA ASTI

Анна Дзюба появилась на российской сцене в 2013 году, став участницей поп-дуэта Artik & Asti. Эффектная шатенка с аппетитными формами и умеренным, но броским макияжем помогла коллективу добиться успеха, став его лицом и центром притяжения. Когда дуэт добился популярности, певица начала экспериментировать с внешностью и не стеснялась обращаться к пластиковым хирургам. Из подтверждённых операций Asti — увеличение губ и бёдер, уменьшение носа, изменение формы бровей, а также липосакция живота.

К 2021 году, когда артистка решила покинуть Artik & Asti, трансформации артистки стали дополнительным подспорьем для её сольного успеха. Музыкальный имидж певицы основывался на песнях о силе и независимости от злых бывших, а декольте, ботфорты и платья подчёркивали изгибы её тела. Артистку даже пригласили выступить на скандально известной «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, прошедшей в конце 2023 года. ASTI стала главной звездой концертной программы и также столкнулась с «временной отменой». Сегодня артистка продолжает собирать полные залы и вдохновлять слушательниц харизмой сильной и независимой женщины.

Zivert

Поп-артистка Юлия Зиверт стала известной в 2018 году вскоре после премьеры композиции Life. Уже тогда в её творчестве и имидже чувствовался вкус к винтажной эстетике и яркой одежде, а копна кудрявых волос выделяла певицу на фоне прочих современниц. В 2021-м стало известно, что в прошлом Зиверт работала танцовщицей в ночном клубе. Откровенные фото, слитые в Cеть, доказали, что сексуальность давно стала для артистки профессиональным навыком.

Закрепляя образ секс-символа, Зиверт начала открыто рассказывать о занятиях спортом и выкладывать в интернет снимки в откровенной одежде. В 2022-м певице удалось войти в рейтинг мужского журнала Maxim: согласно читательскому голосованию, Зиверт стала одной из ста самых красивых женщин России. Хотя певица не использует сексуальность как главную черту своего образа, харизма, спортивное тело и артистический талант всё же позволяют отнести её к списку российских секс-символов современности.

Валя Карнавал

В 2020-е у молодых и красивых девушек появилась новая площадка для приобретения популярности: социальная сеть TikTok. Одной из первых звёзд платформы стала Валя Карнавал, заработавшая аудиторию на юмористических роликах. В 2020-м блогер подписала контракт с объединением HypeHouse и тогда же объявила о начале музыкальной карьеры. Сегодня Карнавал известна как певица, блогер, телеведущая, актриса, студентка Финансового университета и секс-символ.

Карнавал сумела добиться последнего титула благодаря крупной груди третьего размера: артистка не стесняется откровенных блузок и топов, подчёркивающих эту особенность её внешности. Певица утверждает, что сделала лишь одну операцию — подтяжку груди, необходимую для восстановления после резкого похудения на 17 килограммов.

Майли Сайрус

Певица стала известной благодаря главной роли в детском сериале «Ханна Монтана» и посвятила немало времени тому, чтобы избавиться от ярлыка «диснеевской актрисы». Пик её бунтарства пришёлся на 2013 год, когда певица резко изменила имидж и выпустила песню Wrecking Ball. В клипе на композицию обнажённая артистка раскачивалась на огромном стальном шаре, используемом для сноса зданий. Сайрус использовала этот образ, чтобы подчеркнуть, что сама ненамеренно разрушила свои отношения с актёром Лиамом Хемсвортом. В том же ролике певица лизала цепи и молотки, имитируя половые акты.

Многие видели в провокационном поведении Сайрус попытку справиться с тяжёлым разрывом. Некоторые критиковали её за агрессивную сексуальность, другие, наоборот, хвалили за смелость и яркость. С тех пор артистка пережила ещё несколько смен образа и отказалась от излишних провокаций. Но имидж секс-символа, харизма и непоколебимая уверенность в себе остались при ней.

Megan Thee Stallion

20 лет назад женская рэп-музыка активно развивалась, но всё же была далека от сферы массового интереса. Сегодня всё иначе: звёзды женского хип-хопа не только попадают в чарты, но и враждуют друг с другом не менее яростно, чем мужчины. Meghan Thee Stallion, она же Меган Джовон Рут Пит, — одна из ярчайших представительниц жанра сегодня. Её музыкальная карьера началась в 2016-м вместе с премьерой двух мини-альбомов, попавших на вершину чарта Billboard.

Рэперша смело обращалась к сексуальной тематике, благодаря чему и стала успешной артисткой. Пит зовёт своих поклонников «горячими штучками», а в её лирике нередко мелькают упоминания женских половых органов и прочих упругих частей тела. При этом в лирике 30-летней артистки отсутствует пошлость, что и позволяет называть её современным символом женской сексуальности.

Вывод

За 20 лет представления о женской сексуальности изменились в лучшую сторону. Уверенность в своей красоте перестала быть чем-то революционным и стала обязательным атрибутом для достижения успеха в поп-музыке. Тем не менее артисткам до сих пор удаётся вызывать дискуссии о гранях дозволенного: в этом им помогают провокационные клипы и лирика, а также демонстрация откровенных фотографий.

