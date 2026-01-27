Американская рок-группа Saliva даст концерты в России

Американская рок-группа Saliva объявила о проведении трёх концертов в России весной 2025 года. Коллектив выступит 23 апреля в Санкт-Петербурге, 24 апреля в Москве и 26 апреля в Нижнем Новгороде.

© Scott Legato/Getty Images

Организаторы отмечают, что группа Saliva, основанная в 1996 году, сформировала уникальный стиль, объединив элементы постгранжа, ню-метала и хард-рока. Их творчество отличается сочетанием мощных гитарных риффов и запоминающихся мелодий. В программу российских концертов войдут известные композиции, такие как Click Click Boom, Always и Superstar, а также новые треки. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на концертное агентство Force Events.

Saliva оказала заметное влияние на музыкальную культуру 2000-х годов. Их клипы транслировались на телеканале MTV, а песни входили в саундтреки к популярным фильмам и видеоиграм. В частности, фронтмен группы Джоззи Скотт совместно с Чедом Крюгером из Nickelback записал песню Hero для первого фильма о Человеке-пауке. Трек Ladies & Gentleman стал официальным саундтреком 23-го сезона американского рестлинг-шоу WrestleMania.

В 2001 году коллектив был номинирован на премию «Грэмми». В ходе своей карьеры Saliva пережила ряд изменений. В 2011 году группу покинул вокалист Джоузи Скотт, которого заменил Бобби Амару. В 2022 году ушёл из жизни гитарист Уэйн Суинни. Несмотря на эти события, коллектив продолжил творческую деятельность и в 2023 году выпустил альбом Revelation, получивший положительные отзывы фанатов. Билеты на концерты российского тура Saliva уже доступны для приобретения.

