Названы самые популярные песни на новогодних каникулах

Музыкальный сервис «Звук» представил итоги новогодних прослушиваний, проанализировав предпочтения пользователей с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В этот период россияне активно слушали композиции, которые стали популярными благодаря коротким роликам в социальных сетях.

© skynesher/iStock.com

В праздничных плейлистах наряду с традиционными хитами появились вирусные треки, что стало заметным трендом новогодних праздников. Лидером по количеству прослушиваний стала песня «Под Новый Год» в исполнении Betsy и Ded M. Эта композиция приобрела популярность в социальных сетях, где под неё снимали короткие ролики.

Вторую строчку занял трек «Базовый минимум» от Sabi и Mia Boyka, который также получил широкое распространение благодаря соцсетям. В числе самых прослушиваемых песен оказалась и классика — композиция «Новогодняя» группы «Дискотека Авария». В топ также вошли «Матушка» Татьяны Куртуковой, нейросетевая «Ворона» от Кэнни и МС Дымка, энергичный фит «Банк» от Icegergert и Zivert, а также «Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich, созданная с помощью искусственного интеллекта, и «Танцпол везде» Анны Немченко.

В период с 23:55 до 00:05 пользователи чаще всего включали «Новогоднюю» от «Дискотеки Аварии», «Под Новый Год» от Betsy и Ded M, «Звенит январская вьюга» в исполнении Anna Asti, Last Christmas от Wham!, «Новогоднюю песню» от The Limba, Jony, Егора Крида и А4, а также Государственный гимн Российской Федерации.

© Соцсети Anna Asti

Среди артистов, которые собрали наибольшее количество прослушиваний, оказались Anna Asti, Zivert, группа «Руки вверх» и Татьяна Куртукова.

В числе альбомов, которые чаще всего включали пользователи, были «Новогодние песни из любимых кинофильмов», «Чайковский: Щелкунчик, соч. 71» в исполнении Геннадия Рождественского и Оркестра Большого театра, а также сборник «Русская 30-ка хитов 18 (Новые русские песни)».

Неожиданным лидером по количеству прослушиваний стал альбом «Цветняшных снов!» от Цветняшек.

Сергей Глебашев, директор по маркетингу музыкального сервиса «Звук», отметил, что новогодние чарты отражают реальную атмосферу праздников. По его словам, в топе стабильно остаются песни, без которых Новый год не ощущается, такие как «Новогодняя» от «Дискотеки Аварии». В то же время всё сильнее проявляется влияние социальных сетей, где вирусные треки быстро переходят в стриминг и становятся частью личных плейлистов. «В этом году особенно интересно, что в праздничные фавориты попала и “Снегурочка” — песня, созданная с помощью ИИ. Похоже, Новый год теперь звучит не только ностальгично, но и вполне технологично», — отметил Глебашев.

Сервис Звук назвал самые популярные треки соцсетей