Ваня Дмитриенко ещё несколько лет назад предрёк успех своей музыки

В соцсетях становится популярным старый сингл Вани Дмитриенко «Прятки», успех которого певец предсказал ещё в 2023 году. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает об истории её создания, смысле и связанных с ней интересных фактах. Послушать трек можно прямо здесь, не выходя из материала. Чтобы скачать песню в память телефона, перейдите в приложение музыкального стриминга.
Ваня Дмитриенко «Прятки»: текст песни
[Интро]
Десять, девять, восемь, семь
[Куплет 1]
Я не помню цвет твоих глаз, ведь ты в линзах,
И ты в широком худи, что прячет изгибы,
Ты обжигалась и теперь боишься открыться,
Ты можешь не скрываться, ведь знай, я всё вижу.
[Предприпев]
Я вижу, что ты лучше всех, кто обижал тебя,
Вспоминать о грустном нам не обязательно,
Ты мне, ты мне нравишься, нравишься,
Ты красавица, пришло время прятаться.
[Припев]
Я глажу твои прядки, ты смотришь украдкой,
Давай сыграем в прятки, беги без оглядки,
Десять, девять, прядки, волнистые прядки,
Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке,
Восемь, семь, прядки, ты смотришь украдкой,
Давай сыграем в прятки, беги без оглядки,
Ближе, ближе, прядки, волнистые прядки,
Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке.
[Куплет 2]
Навеяла тоска, какая разница? (Разница)
Спальные районы, городская суета,
На нас с тобой седьмая пятница пялится,
А ты в ней снова соучастница, кажется (Кажется).
[Предприпев]
У, я заберу тебя от всех забот,
Увезу, давай сбежим за горизонт?
Ты мне, ты мне нравишься, нравишься,
Ты красавица, пришло время прятаться.
[Припев]
Я глажу твои прядки, ты смотришь украдкой,
Давай сыграем в прятки, беги без оглядки,
Десять, девять, прядки, волнистые прядки,
Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке,
Восемь, семь, прядки, ты смотришь украдкой,
Давай сыграем в прятки, беги без оглядки,
Ближе, ближе, прядки, волнистые прядки,
Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке,
Два, один.
Ваня Дмитриенко «Прятки»: смысл песни
Песня «Прятки» посвящена зарождающимся чувствам. Лирический герой пытается сблизиться с девушкой, у которой в прошлом был травматический романтический опыт. Об этом прямо говорит строчка: «Ты обжигалась и теперь боишься открыться». Чтобы не спугнуть возлюбленную, парень решает действовать постепенно.
Как метафора в песне используется детская игра «Прятки». Девушка будто скрывается от молодого человека, а он шаг за шагом подходит к ней ближе и ближе. Конец песни, где герой отсчитывает «два, один», намекает, что всё-таки ему удалось завоевать сердце своей избранницы.
Ваня Дмитриенко «Прятки»: история создания песни
Ваня Дмитриенко выпустил песню «Прятки» ещё до смены имиджа, в ноябре 2023 года. В то время певец ещё был нежным блондином-подростком. В продюсировании сингла принимал участие рэпер Галат, бывший участник группы «Френдзона».
Новый виток популярности трек получил уже после того, как Дмитриенко резко возмужал и начал выпускать песни про секс. Поклонники певца оценили трек и новую, более дерзкую, подачу артиста. Немалую роль в вирусности композиции сыграл зажигательный танец Дмитриенко, которым он сопровождал эту песню на концертах.
Ваня Дмитриенко «Прятки»: клип
Ваня Дмитриенко не стал выпускать полноценное музыкальное видео на песню «Прятки». Вместо него он представил несколько коротких роликов, в которых снялись популярные блогеры, в том числе Саша Айс. В то время она была девушкой певца.
Ваня Дмитриенко «Прятки»: интересные факты
- В эфире Love Radio в 2023 году Ваня Дмитриенко признался, что трек «Прятки» сильно отличается от его предыдущих песен. По сравнению с ними в сингле было больше танцевальной энергетики, не присущей творчеству Дмитриенко. По словам артиста, из-за этого аудитория не сразу приняла песню. Артист также заявил, что «Прятки» раскроются через время. Как уже известно сейчас, он не прогадал.
- Ваня Дмитриенко стал одним из главных артистов 2025 года после смены имиджа: он перекрасил свой фирменный блонд в натуральный цвет и перестал стесняться создавать песни со «взрослой» тематикой. Среди треков, знаменующий новый этап его творчества, — «Шёлк», «Настоящая», «Силуэт» с Аней Пересильд.
