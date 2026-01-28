Ваня Дмитриенко ещё несколько лет назад предрёк успех своей музыки

В соцсетях становится популярным старый сингл Вани Дмитриенко «Прятки», успех которого певец предсказал ещё в 2023 году. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает об истории её создания, смысле и связанных с ней интересных фактах. Послушать трек можно прямо здесь, не выходя из материала. Чтобы скачать песню в память телефона, перейдите в приложение музыкального стриминга.

Ваня Дмитриенко «Прятки»: текст песни

[Интро]

Десять, девять, восемь, семь

[Куплет 1]

Я не помню цвет твоих глаз, ведь ты в линзах,

И ты в широком худи, что прячет изгибы,

Ты обжигалась и теперь боишься открыться,

Ты можешь не скрываться, ведь знай, я всё вижу.

[Предприпев]

Я вижу, что ты лучше всех, кто обижал тебя,

Вспоминать о грустном нам не обязательно,

Ты мне, ты мне нравишься, нравишься,

Ты красавица, пришло время прятаться.

[Припев]

Я глажу твои прядки, ты смотришь украдкой,

Давай сыграем в прятки, беги без оглядки,

Десять, девять, прядки, волнистые прядки,

Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке,

Восемь, семь, прядки, ты смотришь украдкой,

Давай сыграем в прятки, беги без оглядки,

Ближе, ближе, прядки, волнистые прядки,

Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке.

[Куплет 2]

Навеяла тоска, какая разница? (Разница)

Спальные районы, городская суета,

На нас с тобой седьмая пятница пялится,

А ты в ней снова соучастница, кажется (Кажется).

[Предприпев]

У, я заберу тебя от всех забот,

Увезу, давай сбежим за горизонт?

Ты мне, ты мне нравишься, нравишься,

Ты красавица, пришло время прятаться.

[Припев]

Я глажу твои прядки, ты смотришь украдкой,

Давай сыграем в прятки, беги без оглядки,

Десять, девять, прядки, волнистые прядки,

Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке,

Восемь, семь, прядки, ты смотришь украдкой,

Давай сыграем в прятки, беги без оглядки,

Ближе, ближе, прядки, волнистые прядки,

Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке,

Два, один.

Ваня Дмитриенко «Прятки»: смысл песни

Песня «Прятки» посвящена зарождающимся чувствам. Лирический герой пытается сблизиться с девушкой, у которой в прошлом был травматический романтический опыт. Об этом прямо говорит строчка: «Ты обжигалась и теперь боишься открыться». Чтобы не спугнуть возлюбленную, парень решает действовать постепенно.

Как метафора в песне используется детская игра «Прятки». Девушка будто скрывается от молодого человека, а он шаг за шагом подходит к ней ближе и ближе. Конец песни, где герой отсчитывает «два, один», намекает, что всё-таки ему удалось завоевать сердце своей избранницы.

Ваня Дмитриенко «Прятки»: история создания песни

Ваня Дмитриенко выпустил песню «Прятки» ещё до смены имиджа, в ноябре 2023 года. В то время певец ещё был нежным блондином-подростком. В продюсировании сингла принимал участие рэпер Галат, бывший участник группы «Френдзона».

Новый виток популярности трек получил уже после того, как Дмитриенко резко возмужал и начал выпускать песни про секс. Поклонники певца оценили трек и новую, более дерзкую, подачу артиста. Немалую роль в вирусности композиции сыграл зажигательный танец Дмитриенко, которым он сопровождал эту песню на концертах.

Ваня Дмитриенко «Прятки»: клип

Ваня Дмитриенко не стал выпускать полноценное музыкальное видео на песню «Прятки». Вместо него он представил несколько коротких роликов, в которых снялись популярные блогеры, в том числе Саша Айс. В то время она была девушкой певца.

Ваня Дмитриенко «Прятки»: интересные факты

В эфире Love Radio в 2023 году Ваня Дмитриенко признался, что трек «Прятки» сильно отличается от его предыдущих песен. По сравнению с ними в сингле было больше танцевальной энергетики, не присущей творчеству Дмитриенко. По словам артиста, из-за этого аудитория не сразу приняла песню. Артист также заявил, что «Прятки» раскроются через время. Как уже известно сейчас, он не прогадал. Ваня Дмитриенко стал одним из главных артистов 2025 года после смены имиджа: он перекрасил свой фирменный блонд в натуральный цвет и перестал стесняться создавать песни со «взрослой» тематикой. Среди треков, знаменующий новый этап его творчества, — «Шёлк», «Настоящая», «Силуэт» с Аней Пересильд.

