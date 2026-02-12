Преследования, неизлечимая болезнь и травля: куда пропал Андрей Губин

В 90-е за Андреем Губиным бегали толпы поклонниц, а его песни напевала вся страна. Резкое исчезновение артиста в середине 2000-х породило множество версий, почему же это произошло: от жёсткой травли в шоу-бизнесе до серьёзных проблем с психикой. «Рамблер» рассказывает, почему Андрей Губин внезапно стал затворником и планирует ли он возвращаться на сцену.

© Соцсети Андрея Губина

Когда Андрей Губин был популярен и чем он известен

В девяностые и в начале нулевых Андрей Губин считался одним из самых красивых и популярных исполнителей российской эстрады. Тогда почти каждая его песня становилась хитом. Даже сейчас фанаты продолжают слушать некоторые его треки, например «Зима-холода», «Ночь», «Девушки как звёзды» и многие другие. За всё время певец выпустил четыре студийных альбома: «Мальчик-бродяга» (1996), «Только ты» (1998), «Было, но прошло» (2000) и «Всегда с тобой» (2002).

В середине нулевых Губин перестал гастролировать и сконцентрировался на создании песен для других артистов. Например, он написал песню «Ла-ла-ла» для Жанны Фриске, а также занялся продюсированием певицы Юлии Беретты и группы «Обратите внимание».

Болезнь Андрея Губина и уход со сцены

В середине 2000-х у Андрея Губина обнаружили левостороннюю прозопалгию, неврологическое заболевание, при котором человек испытывает сильные боли в лице. Из-за этого недуга Губин прекратил сценическую деятельность.

В 2017 году музыкант дал интервью изданию «Аргументы и факты», в котором признался, что постоянно испытывает боль, из-за чего не может петь.

Даже говорить больно, челюстью шевелить. Думаю, зубы скоро начнут выпадать. Поэтому вы не удивляйтесь, дорогие телезрители, когда увидите Андрея Губина без зубов. Такое может произойти, к сожалению. Хотя я этого очень не хочу и борюсь с этим. Но сделать с этим ничего не могу.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В интервью «Комсомольской правде» в 2021 году певец сказал, что спустил на врачей всё своё состояние, заработанное на концертах. Однако он не узнал ни о причинах болезни, ни об эффективном лечении.

Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо.

Другие причины завершения карьеры

Поклонники Губина предполагают, что на его уход повлияли не только болезнь, но и психологические проблемы. Существует версия, что певец был жертвой травли. Она подтверждается тем, что в рамках шоу «Фабрика звёзд — 4» прозвучала песня «Ниже ростом только Губин». Композицию написал наставник проекта Игорь Николаев и подарил её певцу Антону Зацепину. Хотя во время эфира Губин, рост которого составляет 166 сантиметров, тепло принял эту шутку, позже стало известно, что на самом деле композиция его сильно обидела. Об этом рассказал композитор Игорь Крутой, курировавший проект «Фабрика звёзд», в интервью с Лаурой Джугелией в 2025 году.

Я ещё морально какой-то чувствовал грех на себе, потому что в рамках моей четвёртой «Фабрики звёзд» вышла песня «Ниже ростом только Губин». Она его ударила, она его укусила.

Фанаты также заметили, что во время редких интервью Андрей Губин ведёт себя странно. Например, в 2017 году он стал гостем передачи «Прямой эфир», после которой зрители решили, что у артиста мания преследования. Губин тогда рассказал о произошедшей с ним аварии, которая, по его мнению, была неслучайной: «Я ехал в такси, я не был за рулём и сидел рядом с водителем. Это было покушение на мою жизнь. Я прошу просто элементарно какой-то чистоплотности, чтобы меня не убивали. Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я тогда их не замечал».

Чем сейчас занимается Андрей Губин

© НТВ

Андрей Губин всё ещё редко появляется на публике, но иногда намекает на возможное возвращение. Например, в августе 2024 года в видеоинтервью Telegram-каналу Mash артист заявил, что написал более 100 песен и готов выпускать их «одну за другой», как только позволит состояние здоровья. По его мнению, за эти годы качество создаваемых им песен заметно улучшилось.

Я уверен, что я вернусь на сцену. Сейчас от меня это странно слышать, потому что я физически не в очень хорошей форме. Сейчас я всё время дома, у меня всё время есть возможность что-то писать, поэтому я очень сильно развился как автор.

В рамках фестиваля «Новая волна — 2024» также состоялся творческий вечер, посвящённый творчеству Андрея Губина. На нём присутствовал сам певец, правда, от выступления он отказался. Игорь Крутой, отвечавший за организацию мероприятия, в интервью Лауре Джугелии признался, что надеялся своим приглашением вернуть Губина на сцену, но у него не получилось.

Я говорю: Андрюш, ну что ты… Время уходит, жизнь коротка. Ну чего ты прячешься от людей? Чего ты прячешься от своих поклонников? Вот предстоит «Новая волна», давай сделаем по твоим хитам — Ой, давайте. — А сам споёшь? — Нет. — А на сцену выйдешь? — Нет.

Главное, что нужно знать об Андрее Губине

Популярный в девяностые певец Андрей Губин резко ушёл из мира шоу-бизнеса в середине нулевых. Официальной причиной стала редкая болезнь — левосторонняя прозопалгия, из-за которой артист испытывает сильные боли в лице. Поклонники также предполагают, что у исполнителя начались проблемы с психикой, которые также могли повлиять на его исчезновение. Сейчас Андрей Губин всё ещё редко появляется на публике. При этом артист не исключает, что в будущем вернётся к сценической деятельности.

