Успех по блату, секс до утра и побитая жена: в чём сознался Дмитрий Маликов

29 января Народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов отмечает 56-й день рождения. Сегодня музыкант успешно сочетает карьеру классического пианиста и эстрадного исполнителя. Маликову также удаётся одновременно быть кумиром взрослого поколения и героем соцсетей, которым восхищается молодёжь. В честь дня рождения музыканта «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из его биографии и рассказывает, как на его карьеру повлиял Владимир Пресняков, почему Маликов был готов бросить карьеру и откуда в его семье сын не от супруги.

Отец помог Дмитрию Маликову пробиться в музыку

Дмитрий Маликов родился в Москве 29 января 1970 года в музыкальной семье. Его отец Юрий Маликов известен как создатель ВИА «Самоцветы», мать Людмила Вьюнкова солировала в Московском мюзик-холле. Поэтому будущий артист был с детства окружён музыкой, но при этом петь не планировал. Куда больше Маликова занимала игра на фортепиано. Заняться вокалом его подтолкнул пример старшего товарища — Владимира Преснякова — младшего. Он сумел добиться успеха в 12–13 лет, и это задело 10-летнего Маликова. Надеясь также отличиться, он начал писать песни и показал их отцу. Тот, в свою очередь, посоветовал их другим музыкантам.

Одну из них исполнила Лариса Долина, «Самоцветы» тоже спели «по блату» (ведь мой папа был руководителем группы). Надо сказать большое спасибо всем, кто тогда работал в «Самоцветах». Они правильно к этому отнеслись. Не капризничали, не отказывались и не говорили моему отцу: «Чего это ты своего сынка тащишь?» Может быть, и песни были не совсем уж плохие. Хотя первые мои песни, конечно, нельзя назвать удачными.

Не все композиции Маликова находили своего исполнителя, так что он начал записывать их сам. В интервью «АиФ» в 2015 году артист отмечал, что не ожидал большого успеха, но ему помогло «сочетание музыки, слов, исполнения и внешнего образа». Своё желание начать певческую карьеру Маликов назвал «авантюрой».

В юности Дмитрий Маликов бесплатно пел перед итальянцами

Когда Дмитрию Маликову было 19 лет, он впервые выехал за границу. Местом его назначения стал Рим: певец посетил его в рамках социальной программы, организованной итальянской коммунистической газетой L’Unita. Маликов и его зарубежные коллеги путешествовали по маленьким городам и давали бесплатные концерты. Беседуя с журналом «Москвич» в октябре 2022 года, артист рассказывал об этом так:

Я был очарован Италией и с точки зрения еды: такая другая, вкусная, неповторимая кухня. Сейчас в Москве полно всяких итальянских ресторанчиков, где можно съесть любую пасту, но тогда это было в новинку, здорово. Ну и конечно, вещи… архитектура… природа… Италия — удивительная страна!

Перед своим сольным концертом Маликов упал в грязь

Сольный дебют Дмитрия Маликова состоялся в 1988 году. Его площадкой стал Зелёный театр, расположенный в московском парке Горького. На тот момент артист выпустил только песни «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь», и его, как будущую звезду, пригласили спеть на премии «Звуковая дорожка». В интервью газете Metro в 2025 году Маликов рассказывал об этом случае так:

Это было рядовое выступление, но первый концерт запоминается навсегда. Была плохая погода, я упал перед входом в Зелёный театр прямо в грязь. Там шёл ремонт, и я обо что-то споткнулся.

Артиста быстро привели в порядок, и он вышел к публике. Больше всего Маликов удивился тому, что публика в первых рядах слышала его песни впервые, но всё равно им подпевала.

Дмитрий Маликов стал одной из первых звёзд соцсетей

Дмитрий Маликов одним из первых понял, как использовать интернет для поддержки своей популярности. Всё началось с публикации в октябре 2015 года, в которой артист обращался к подписчикам и интересовался состоянием их дел: «Тяжеловато вам приходится или ничего?» Запись тут же разлетелась по интернету, а формулировка «тяжеловато» стала лаконичным описанием для любой жизненной неурядицы. Удачно брошенная фраза привела к росту подписчиков, а в декабре того же года артист представил трек «Тяжеловато», записанный вместе с рэпером Dino Mc 47.

На этом Маликов не остановился. В мае 2017-го артист выпустил песню «Спроси у своей мамы» вместе с рэпером Юрием Хованским. В ироничной композиции молодой рэпер просит Маликова помочь «с деликатным дельцем» и отвлечь маму девушки, привлекающей Хованского. Маликов соглашается и заговаривает женщине зубы, хвастаясь личным знакомством с Кобзоном. Правда, после выхода этой песни артисты повздорили в интернете. Хованский предположил, что старший товарищ не стал бы звездой без интернета, но Маликов не согласился. Исполнитель хита «С чистого листа» парировал предположением, что без интернета Хованский «раздавал бы флаеры». На этом публичная перепалка подошла к концу.

Маликов разочаровался в поп-музыке и был готов её покинуть

Может показаться, что сегодня артист в совершенстве освоил навык сохранения и приумножения популярности, но так было не всегда. В нулевые, когда прошла первая волна его популярности, Маликов всерьёз подумывал оставить эстрадную музыку и целиком посвятить себя классике. По словам артиста, сказалось его образование, полученное в Московской консерватории Чайковского.

У меня перестали получаться песни, и я подумал, что моя песенка в поп-музыке уже спета. Я переключился на просветительские проекты, на инструментальные концерты. Потом всё как‑то стало возвращаться. Теперь надо успевать всё. Раз Господь дал возможность говорить с большими массами людей — надо этим пользоваться.

Своими взглядами Маликов поделился в интервью с изданием «Афиша Daily» зимой 2020-го. Сегодня артист удачно сочетает запись классической фортепианной музыки с выпуском эстрадных и даже шуточных мемных песен.

Сын Дмитрия Маликова рождён не его женой

Маликов связал супружескую жизнь с Еленой Изаксон. Они познакомились в 1992 году, когда артист увидел её на фотографии и попросил друзей представить их друг другу. Влюблённые вступили в брак только в 2000-м вскоре после рождения дочери Стефании. Ещё до встречи с Маликовым Изаксон воспитывала дочь Ольгу: Маликов заботился о ней как о родной.

Супруга артиста старше его на семь лет. К моменту, когда Маликов решил завести ещё одного ребёнка, супруга уже лишилась возможности рожать. Посовещавшись, чета обратилась за помощью к суррогатной матери. В 2018 году у Маликовых появился сын, которого назвали Марком. В 2023-м музыкант рассказал в интервью Наталье Подольской, что супруги просто «доросли» до такой формы материнства: чтобы решиться, им не потребовалась консультация психологов. Сейчас Марк Маликов учится в элитной московской школе: время от времени его отец хвастается достижениями сына в соцсетях.

Маликов публично извинился перед женой за то, что ударил её

За три десятилетия бок о бок супруги Маликовы столкнулись с самыми разными испытаниями, норовившими положить конец их счастью. Как признавался артист, в 2008 году они даже подумывали развестись, но пришли к выводу, что не могут прожить друг без друга.

Брачную идиллию не разрушил даже проступок Маликова, совершённый им в состоянии алкогольного опьянения. Артист поздно вернулся после празднования своего дня рождения, что разозлило его жену. Слушать наставления супруги Маликов не стал и ударил её по лицу, надеясь, что она оставит его в покое. Этой историей артист поделился в 2018 году в эфире программы «Судьба человека».

Меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: «Ну, бывает такое, прости». Она подулась немного, а потом ответила: «На дураков не обижаются».

Маликов обмолвился, что готов заниматься сексом до утра

Хотя Маликов и его супруга состоят в отношениях больше 30 лет, страсть между ними не угасает. В 2022 году артист даже упомянул, что готов заниматься с ней сексом до самого утра. Это случилось, когда телеведущие радиопрограммы «Русские перцы» на «Русском радио» задавали Маликову вопросы, основанные на его песнях. Вспомнив о его песне «До утра», ведущие попросили музыканта назвать действие, которому он готов посвятить всю свою ночь. Маликов долго не думал и ответил:

Чем готов заниматься до утра? Сексом!

