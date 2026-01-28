Классический рок-хит получит новую версию к ЧМ-2026

Песня Jump группы Van Halen, впервые выпущенная в 1984 году, получит новую жизнь в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года. Новая версия легендарного трека будет представлена в ближайшие месяцы.

© David Tan/Shinko Music/Getty Images

В создании обновленной композиции приняли участие известные музыканты. Гитарные партии исполнил Стив Вай, барабанные — Трэвис Баркер из группы Blink-182. Вокалистами стали Джей Бальвин и Эмбер Марк. Короткий фрагмент песни уже доступен в виде тизера. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на заявление FIFA.

Оригинальный трек Jump стал самым успешным синглом Van Halen, пять недель занимавший первую строчку в чарте Billboard Hot 100. В 1984 году композиция, делавшая акцент на синтезаторе, ознаменовала переход группы к более поп-ориентированному звучанию.

