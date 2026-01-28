Известный артист раскрыл, ради чего он извинился за антисемитизм

Американский рэпер Канье Уэст, известный также как Йе, объяснил, почему решил публично извиниться за своё скандальное поведение. Артист подчеркнул, что его ранее опубликованное письмо с раскаянием не связано с желанием вернуть былую коммерческую популярность.

© Rich Fury/VF20/Getty Images

По словам музыканта, его новый альбом Bully и так входит в число самых ожидаемых релизов, а пластинка Graduation 2007 года оставалась одной из самых востребованных в 2025 году. Сам же он и так продолжает входить в десятку самых популярных артистов. Поэтому рэпер настаивает, что извинился не ради успеха предстоящего альбома.

«Для меня, как видно из письма, дело не в возрождении моей коммерческой популярности. Дело в том, что эти чувства раскаяния тяжело давили на мое сердце и тяготили мою душу», — приводит слова Уэста Vanity Fair.

Канье Уэст признался, что его решение продиктовано внутренними переживаниями. Он рассказал, что ежедневно вспоминает свои слова, сказанные во время биполярного эпизода, и сожалеет о том, что разрушил отношения и дружбу, которые строил годами.

Артист подчеркнул, что в маниакальном состоянии человек не осознаёт своей болезни и считает, что видит мир яснее других, хотя на самом деле теряет контроль над ситуацией. Музыкант отметил, что подобрать правильную дозировку лекарств при биполярном расстройстве крайне сложно, но это необходимо для достижения баланса.

Канье Уэст также рассказал, что после четырёх месяцев маниакального эпизода ему изменили лекарства, что привело к глубокой депрессии. Он подчеркнул, что биполярное расстройство — это болезнь, и призвал относиться к ней с пониманием.

Ранее Уэст опубликовал открытое письмо в The Wall Street Journal, где объяснил свои антисемитские высказывания травмой мозга, полученной в автокатастрофе в 2002 году. Музыкант рассказал, что тогда получил повреждения челюсти и правой лобной доли, которую врачи обнаружили только в 2023 году. По словам артиста, эта медицинская ошибка привела к биполярному расстройству 1-го типа. Он признался, что потерял связь с реальностью и говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалеет.

В последние годы Канье Уэст неоднократно становился участником скандалов, связанных с темами антисемитизма. Артист делился антисемитскими теориями заговора и делал спорные заявления о рабстве.

Канье Уэст заявил, что скоро выпустит новый альбом