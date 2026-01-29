Что за мем «Филяй-филяй», названный «гимном овуляции»

Как Vielleicht Vielleicht превратилось в «филяй-филяй»: слушать трек, текст песни и перевод, смотреть видео
В конце 2025 года российские женщины резко позабыли о Ване Дмитриенко и объявили новым секс-символом татуированного немца Самуэля Домена. Это случилось после того, как он выложил в Сеть ролик со своим танцем под песню Vielleicht Vielleicht. Её исполняют немецкие электронные музыканты MilleniumKid и JBs. «Рамблер» рассказывает историю композиции, а также приводит её текст и перевод. Сохранить хит в память телефона можно в приложении стриминга Звук.
Millenium Kid x JBs — Vielleicht Vielleicht: текст песни
[Refrain: JBS]
Und vielleicht, vielleicht, vielleicht
Denkst du auch mal an mich
Gib uns Zeit, gib uns Zeit
Bevor meine Welt in dir zerbricht
Und vielleicht, vielleicht, vielleicht
Denkst du auch mal an mich
Gib uns Zeit, gib uns Zeit
Bevor meine Welt in dir zerbricht
[Instrumental]
[Strophe 1: MilleniumKid]
Und du sagst, du denkst an mich
Die Lüge zeichnet dein Gesicht
Und es stirbt ein Stück in mir
Weil du mich nicht ma' vermisst
Bitte geh, geh weit weg
Und nimm das Chaos weg von mir
Vor Last erdrückt, mein Atem schwer
Ertrink' ich trotzdem im Tränenmeer
[Bridge: JBS]
(Bevor meine Welt zerbricht)
(Bevor meine Welt zerbricht)
[Strophe 2: MilleniumKid]
Wann wird der Schmerz endlich vergeh'n?
Endlich verbrenn'n, nur die Glut überlebt
Ein Haufen Asche im Winde verweht
Es bleibt nichts mehr zurück von mir
Bitte geh, geh weit weg
Und nimm das Chaos weg von mir
Und mein Herz, es schreit nach dir
Weil ich mich nicht lösen kann
[Refrain: JBS]
Und vielleicht, vielleicht, vielleicht
Denkst du auch mal an mich
Gib uns Zeit, gib uns Zeit
Bevor meine Welt in dir zerbricht
[Outro: JBS]
(Denkst du auch mal an mich)
(Denkst du auch mal an mich)
Millenium Kid x JBs — Vielleicht Vielleicht: перевод песни
[Припев: JBS]
И, может быть, может быть, может быть,
Ты тоже иногда думаешь обо мне,
Дай нам время, дай нам время.
Прежде чем мой мир разрушится внутри тебя.
И, может быть, может быть, может быть,
Ты тоже иногда думаешь обо мне.
Дай нам время, дай нам время.
Прежде чем мой мир разрушится внутри тебя.
[Куплет: Millenium Kid]
И ты говоришь, что думаешь обо мне,
Но ложь разукрашивает твоё лицо,
Часть меня умирает,
Потому что ты по мне не скучаешь.
Пожалуйста, уходи, уходи далеко
И убери этот хаос от меня,
Раздавленный тяжестью, я едва дышу,
Утопая в море слез.
[Бридж: JBS]
(До того, как мой мир рухнет)
(До того, как мой мир рухнет)
[Куплет: Millenium Kid]
Когда боль наконец пройдёт?
Наконец-то всё сгорит, уцелеют только угли.
Кучка пепла, унесённая ветром,
От меня ничего не осталось,
Пожалуйста, уходи, уходи далеко
И убери от меня этот беспорядок.
И моё сердце, оно кричит о тебе,
Потому что я не могу оторваться.
[Припев: JBS]
И, может быть, может быть, может быть,
Ты тоже когда-нибудь думаешь обо мне,
Дай нам время, дай нам время.
Прежде чем мой мир разрушится внутри тебя.
[Завершение: JBS]
(Ты тоже когда-нибудь думаешь обо мне?)
(Ты тоже когда-нибудь думаешь обо мне?)
Millenium Kid x JBs — Vielleicht Vielleicht: история и смысл композиции
Песня Vielleicht Vielleicht вышла ещё в октябре 2023 года. В мрачной танцевальной композиции лирический герой тянется к возлюбленной, но неуверенность во взаимности чувств заставляет его отказаться от притязаний на её сердце.
Millenium Kid x JBs — Vielleicht Vielleicht: смотреть видео
Резкая популярность нахлынула на трек зимой 2025 года, когда он прозвучал в ролике немецкого блогера-фотомодели Самуэля Домена. Непредсказуемые алгоритмы соцсетей подтолкнули видео к российской аудитории, активно начавшей писать комментарии под публикацией.
Как Vielleicht Vielleicht превратилось в «филяй-филяй»
Многие женщины, преимущественно в возрасте 30+, окрестили Домена «Семёном», а немецкое слово vielleicht превратилось в упрощённое русское «филяй». Неологизм означает «танцевать, невзирая на боль», а его неопределённая форма может звучать как «филять». Сексуальность танцевальных движений и привлекательный внешний вид Домена заставили русских пользовательниц назвать песню «гимном овуляции» и «виагрой для женщин».
Примечательно, что внезапная любовь русских девушек пришлась Домену не по вкусу: блогер начал их блокировать. Мем, впрочем, уже приобрёл масштаб тренда, и его быстро подхватили другие танцоры — притом не только немецкие. К тренду также подключился российский пианист Дмитрий Маликов, пообещавший выпустить «гимн Филяйска». В одной из своих публикаций артист даже пофлиртовал с публикой, написав «Делал филяй-филяй твоей маме в 90-е, сделаю и тебе».
Успех по блату, секс до утра и побитая жена: в чём сознался Дмитрий Маликов