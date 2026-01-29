Максим Фадеев «воскресит» забытую звезду 90-х

Продюсер Максим Фадеев сообщил в своих соцсетях о выпуске альбома певицы Лены Зосимовой, который был записан в начале 2000-х, но не был представлен публике.

© Соцсети

По словам Фадеева, записи были обнаружены в архиве его команды и предложены к выпуску как «музыкальная капсула времени из нулевых». Вся работа над альбомом — аранжировки, музыка и тексты — выполнена самим продюсером. Фадеев также отметил, что Зосимова ведёт закрытый образ жизни и редко появляется на публике, несмотря на предложения вернуться в музыкальную индустрию. Для проекта певица записала обращение к слушателям.

В настоящее время Лене Зосимовой 50 лет, она известна как дочь одного из основателей MTV Russia. В её карьере были совместные проекты с артистами Богданом Титомиром и Дмитрием Маликовым.

Рыгал в эфире, мнил себя вождём, вёл стриптиз-шоу: Богдан Титомир сегодня