Юрий Лоза ответил на обвинения в плагиате

Певец Юрий Лоза высказался о насмешках, которые звучат в его адрес в Сети, а также о том, что его главный хит «Плот» является плагиатом. Артист выразил категорическое несогласие с подобными заявлениями.

© Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Достали уже фразой о том, что я автор одного хита. Раньше над этим смеялись, а теперь меня ещё начали упрекать в том, что я вообще сплагиатил мелодию и текст песни у группы Styx из их композиции Boat on the River. Это такой бред», — заявил Лоза. Его слова передаёт Общественная Служба Новостей.

По словам музыканта, обвинения строятся на том, что его знаменитая песня «Плот» и композиция Styx объединены общей темой — плавучим сооружением. Лоза подчеркнул, что подобная логика могла бы привести к нелепым выводам, например о том, что он якобы позаимствовал идею у Вячеслава Добрынина, автора хита «На теплоходе музыка играет».

Артист призвал скептиков внимательно переслушать обе композиции и убедиться в их самостоятельности, заявив, что обвинения в плагиате не имеют под собой оснований.

Певец Юрий Лоза назвал Ларису Долину новым мемом