Продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением, что многие российские артисты заимствовали музыкальные мотивы у зарубежных исполнителей. По его словам, даже в советских песнях можно услышать западное влияние.

Пригожин привёл в пример песни, которые, по его мнению, имеют схожие мотивы. Он отметил, что композиция Лады Дэнс «Танцы у моря» и трек Haddaway «What is Love» звучат практически одинаково. Он также упомянул, что в песне Игоря Талькова «Я вернусь» есть отсылки к чужому творчеству, хотя точную природу заимствования он не уточнил.

Пригожин считает, что даже в советский и позднесоветский период встречались лёгкие формы плагиата. Он отметил, что в современных условиях даже у российских звёзд крадут мотивы, поэтому подобные явления уже не вызывают удивления и часто заканчиваются судебными разбирательствами.

Продюсер объяснил, что хиты мирового масштаба часто становятся источником вдохновения для новых песен с уже знакомым звучанием. По его мнению, это делается с коммерческой точки зрения, так как ностальгия может приносить доход. Он добавил, что в ряде известных советских песен также есть заимствования.

«Вспомните хит всех времен и народов “Пусть всегда будет солнце” Аркадия Островского. Оказывается, эта песня — самый настоящий плагиат композиции одной шведской фолк-группы. Великие тоже иногда грешили этим», — считает Пригожин. Его слова передаёт Общественная служба новостей.

