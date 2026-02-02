Хотела убить бывшего, попала под суд, крала у Бейонсе: что скрывает Шакира

2 февраля колумбийской певице и секс-символу Шакире исполняется 49 лет. За три десятилетия, проведённых на сцене, артистка представила с десяток хитов и побила немало рекордов. Несмотря на множество взлётов и международный успех, в биографии Шакиры хватало падений. В честь дня рождения артистки «Рамблер» вспоминает о её самых громких провалах и о том, как Шакире удалось их пережить.

Талант Шакиры проявился очень рано

Шакира Изабель Меборак Риполь, впоследствии сократившая своё имя до Шакиры, родилась 2 февраля в 1977 году в колумбийском городе Барранкилья. Её артистические задатки проявились очень рано: уже в четыре года будущая певица написала своё первое стихотворение, получившее название «Хрустальная роза». Спустя три года тётя подарила Шакире гитару, и семилетняя артистка написала свою первую песню «Твои тёмные очки». Возможный хит артистка посвятила отцу, который часто носил этот аксессуар.

Шакира также занималась танцем живота и пыталась попасть в хор, но учитель музыки отказал ей со словами: «Твоё пение напоминает блеющую козу». Об этом артистка рассказала в интервью Rolling Stone в апреле 2002 года.

Шакиру раскритиковали за переход на английский язык

Как и многие латиноамериканские артисты, Шакира после успеха на родине нацелилась на международный успех. Её карьера началась с четырёх испаноязычных альбомов, но пятый лонгплей Laundry Service (2001) вышел на английском. Он содержал в себе хит Whenever, Wherever — одну из самых успешных песен в дискографии Шакиры. Сам релиз был коммерчески успешен и занял первую строчку чартов нескольких стран, но при этом разделил поклонников певицы на два лагеря. Пока одни хвалили артистку за смелость изучать английский, другие, наоборот, критиковали её за «отказ от корней» и совмещение несовместимого. Тем не менее Шакира не бросила идею с англоязычной музыкой и выпустила ещё два таких альбома в 2005-м и 2009-м.

Шакира узнала об измене супруга из-за банки варенья

С 2011 года публичный образ Шакиры был неразрывно связан с испанским футболистом Жераром Пике. Они познакомились в 2010 году на съёмках клипа Waka Waka (This Time For Africa), ставшего официальным промороликом ЧМ по футболу. В 2013-м пара впервые стала родителями, ещё спустя два года у Шакиры родился второй ребёнок. Вплоть до 2022 года возлюбленные воспитывали сыновей Милана и Сашу, не связывая себя узами брака.

Всё изменилось, когда Шакира случайно узнала об измене Пике. Вернувшись после гастролей, певица заглянула в холодильник и увидела, что кто-то ел из банки с её любимым клубничным вареньем. Артистка знала, что партнёр его не ест, поэтому догадалась, что в доме была другая женщина. Оказалось, что Пике изменял артистке с молодой моделью Кларой Чиа Марти. Последовали громкое публичное расставание и новые песни, в которых Шакира обвиняла Пике в обмене «Rolex на Casio» и «Ferrari на Twingo». Это марки наручных часов и машин, которые отличаются целевой аудиторией: Rolex и Ferrari — это элитные бренды, а Casio и Twingo продаются в масс-маркете. Так Шакира пыталась подчеркнуть, что Пике отказался от женщины высшего класса ради обычной, среднестатистической девушки.

В феврале 2023-го Шакира привлекла к скандалу ещё больше внимания, выложив в соцсети ролик с уборкой кухни. Намывая полы, артистка подпевала хиту SZA «Kill Bill», а именно строчкам «Это плохо, но я убью бывшего, а затем — его новую девушку». Не все подписчики оценили шутку Шакиры, посчитав, что певица переходит границы дозволенного.

Шакира стала фигуранткой дела о махинациях с налогами

В 2018-м имя Шакиры стало часто мелькать в криминальной хронике. Причиной этого стали её проблемы с выплатой налогов. По результатам расследования, проведённого испанскими властями, певица задолжала больше 14 миллионов евро налоговых выплат за временной промежуток с 2012 по 2014 год. Шакиру также обвинили в попытке обойти налог через денежный трансфер третьим лицам. Певица утверждала, что в этот период жила на Багамских островах и окончательно переехала в Испанию только в 2015-м, после чего и встала на учёт. Тем не менее прокуратура требовала полную уплату налогов, выплату штрафа в 23 миллиона евро и тюремное заключение сроком в восемь лет два месяца.

Судебные заседания продолжались вплоть до осени 2023 года. Певица пошла на сделку со следствием и выплатила штраф. Суд также постановил, что Шакира подлежит тюремному заключению на три года, но его впоследствии заменили на дополнительную денежную выплату.

Шакиру обвинили в плагиате её музыкальной подруги

В 2024 году, разобравшись с болезненным разводом и судебными разбирательствами, Шакира выпустила первый за семь лет альбом Las mujeres ya no lloran, записанный на испанском языке. Перевод его названия звучит как «Женщины больше не плачут». Пластинка стала для неё 12-м релизом в дискографии и встретила одобрение среди поклонников и критиков. В 2025-м лонгплей получил «Грэмми» в категории «Лучший латинский поп-альбом».

Тур в поддержку пластинки начался 11 февраля 2025 года в Рио-де-Жанейро. Гастроли должны завершиться в грядущем апреле: Шакиру ждёт грандиозное шоу в Абу-Даби. Турне уже побило несколько рекордов. Оно стало самым прибыльным туром среди латинских певиц и заняло второе место в рейтинге самых коммерчески успешных гастролей для латинских музыкантов вообще.

Невзирая на успехи, турне также стало объектом массовой критики. В частности, Шакиру обвиняли в плагиате гастролей Renaissance Бейонсе, состоявшихся c мая по октябрь 2023 года. Поклонники заметили сходство между костюмами, декорациями и даже хореографией. Ни одна из артисток эти обвинения не комментировала, но певицы выпустили совместный трек Beautiful Liar в 2006 году. Поэтому нельзя исключать, что они обе вдохновлялись друг другом.

