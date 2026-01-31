Раздел на сцене сестру Джексона, очернил Бритни: грехи Джастина Тимберлейка

31 января американскому певцу, экс-участнику группы Nsync и актёру Джастину Тимберлейку исполняется 45 лет. «Рамблер» вспоминает самые яркие факты из его биографии и рассказывает, зачем он запятнал репутацию своей бывшей девушки Бритни Спирс и какая его выходка поставила под угрозу карьеру Джанет Джексон.

© Jamie McCarthy /Getty Images

Джастин Тимберлейк очернил Бритни Спирс ради своей славы

Джастин Тимберлейк и поп-певица Бритни Спирс были одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Они познакомились ещё в детстве во время съёмок телешоу «Клуб Микки Мауса». Роман артистов начался в 1999 году, когда Спирс было 17 лет, а Тимберлейку — 18. В то время певица была в эпицентре внимания из-за выхода крайне успешной дебютной пластинки Baby One More Time.

© Phil Roach/globallookpress.com

Хотя со стороны казалось, что в отношениях артистов царит идиллия, в 2002 году стало известно об их расставании. Тогда Джастин Тимберлейк работал над первым сольным альбомом, поэтому образ парня с разбитым сердцем был ему выгоден. В песне Cry Me a River, ставшей хитом, певец намекнул, что виновницей разрыва стала Бритни. К тому же в клипе на трек снялась актриса-модель, чей образ был удивительно похож на Спирс. Помимо этого, Тимберлейк не стеснялся рассказывать об интимных подробностях отношений с Бритни. Это разрушило ореол непорочности, который был тщательно возведён вокруг певицы её пиар-командой.

Бритни Спирс решилась рассказать свою правду лишь спустя 20 лет. В 2023 году вышли её мемуары «Женщина во мне». В них она призналась, что была беременна от Тимберлейка. Хотя она была готова стать мамой, тот убедил её сделать аборт. Она также обвинила его в многочисленных изменах: «Слухи о его интрижках с поклонницами и танцовщицами ходили постоянно. Я не придавала этому значения, но, очевидно, он спал со всеми подряд».

После выхода книги Джастина Тимберлейка начали отменять, а его репутация стала стремительно катиться вниз.

Джастин Тимберлейк случайно раздел Джанет Джексон во время Суперкубка

© Donald Miralle/Getty Images

В 2004 году Джастин Тимберлейк выступал вместе с сестрой короля поп-музыки Джанет Джексон на Супербоуле, финальном матче американской Национальной футбольной лиги. Во время исполнения песни Rock Your Body артист случайно сорвал с певицы часть топа, оголив её правую грудь. Изначально планировалось, что он снимет лишь часть её костюма. Этот случай вызвал огромный резонанс. Канал CBS, транслировавший шоу, получил штраф на 550 тысяч долларов, а песни и клипы Джанет Джексон убрали из эфиров многих радиостанций и телеканалов.

Обоим артистам пришлось извиниться, но больший урон этот инцидент нанёс Джанет Джексон. Если Джастин Тимберлейк в том же году получил две статуэтки от «Грэмми», карьера Джексон была поставлена под угрозу. После шоу она выпустила видеообращение: «Решение об оголении в конце моего выступления было принято после окончательных репетиций. MTV совершенно об этом не знал. Я не предполагала, что это зайдёт так далеко. MTV, CBS и NFL не имели об этом ни малейшего понятия, и, к сожалению, в итоге всё вышло из-под контроля. Я приношу извинения всем, кого это задело, включая зрителей, MTV, CBS и NFL».

Сам Джастин Тимберлейк ещё раз прокомментировал ситуацию во время интервью для «Грэмми».

Все, что я мог сказать, было: «О, Боже мой. О, Боже мой». Я посмотрел на неё. Они принесли полотенце на сцену. Они прикрыли её. Я был полностью смущён и просто сошёл со сцены так быстро, как только мог. Я разочарован всей ситуацией. Я разочарован, что моя личность ставится под сомнение.

У Джастина Тимберлейка была младшая сестра, которая умерла вскоре после рождения

Родители Джастина Тимберлейка развелись в 1985 году, когда будущему певцу было всего лишь четыре года. Позже они оба обзавелись новыми семьями. Благодаря этому у Джастина появились сводные братья Джонатан и Стивен. У артиста также была сводная сестра Лора, но она скончалась вскоре после рождения в 1997 году. На тот момент Джастину Тимберлейку было 16 лет.

Артист редко комментировал семейную трагедию, но в буклете к дебютному альбому Nsync он включил в благодарности строку, посвящённую Лоре: «Мой ангел на небесах».

Джастин Тимберлейк в детстве жил вместе с Райаном Гослингом

© Kevin Winter/Getty Images

Джастин Тимберлейк и актёр Райан Гослинг познакомились ещё детьми, когда вместе снимались в телешоу «Клуб Микки Мауса». Тогда и зародилась их дружба. Юный Гослинг даже какое-то время жил в доме Тимберлейка. Дело в том, что съёмки программы проходили в США, а сам Райан родом из Канады. Его мать некоторое время жила с ним в Штатах, но потом ей пришлось вернуться домой. Семья Тимберлейка предложила помощь, и мама Джастина взяла опеку над Гослингом на полгода.

У Джастина Тимберлейка обнаружили тяжёлую болезнь

В августе 2025 года Джастин Тимберлейк написал в своих соцсетях, что у него диагностировали Болезнь Лайма, или же боррелиоз. Возбудителем этого недуга являются бактерии боррелии, которые попадают в организм человека через укус заражённого клеща. Заболевание может поражать нервную систему, сердце, суставы, глаза, а также проявляться специфической кожной сыпью. На ранних стадиях боррелиоз лечится с помощью антибиотиков.

Джастин Тимберлейк рассказал, что узнал о диагнозе ещё во время своего тура. Концерты он решил не отменять, так как они приносят ему радость, превышающую болезненный стресс.

Если вы столкнулись с этой болезнью или знакомы с кем-то, кто ее перенёс, то вы знаете: жизнь с ней может быть невыносимо изнурительной, как морально, так и физически. Когда мне впервые сообщили диагноз, я, конечно, был в шоке. Но по крайней мере я понимал, почему я испытываю сильнейшую нервную боль или просто чувствую сильную усталость или тошноту на сцене.

Это признание объясняет, почему на своих шоу Джастин Тимберлейк вёл себя странно. Например, на концерте в Румынии в июле 2025 года фанаты были возмущены, что певец опоздал более чем на полчаса. Он также не пел песни до конца и двигался вполсилы. К тому же в тот день артист надел бейсболку и солнцезащитные очки, из-за которых его лица было почти не видно.

