Верит в плоскую Землю, засудил Первый канал: скандалы и выходки Юрия Лозы

1 февраля певцу, музыкальному критику и блогеру Юрию Лозе исполняется 72 года. «Рамблер» вспоминает интересные факты из его биографии и рассказывает, почему Лоза не доверяет властям, придумавшим теорию о шарообразной Земле, и чем его обидело шоу «Голос».

Юрий Лоза получил высшее образование только в 49 лет

Хотя Юрия Лозу ещё с подросткового возраста тянуло к гитаре, после школы он поступил на географический факультет Казахского государственного университета. Спустя два года он ушёл из вуза и оказался в армии.

В 1975 году он был принят в Алма-Атинское музыкальное училище имени Чайковского на отделение духовых и ударных инструментов, но и эта попытка получить образование не увенчалась успехом. В 1983-м Юрий Лоза, видимо, чтобы доказать свою разносторонность, решил поучиться театральному мастерству в ГИТИСе, но не смог туда поступить.

Лишь в 2003 году автор «Плота» получил долгожданный диплом факультета экономики и финансов Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

Юрий Лоза верит, что Земля плоская

Юрий Лоза — ярый проповедник идеи, что Земля плоская. В интервью с журналисткой Алёной Жигаловой в 2022 году он заявил, что уже 45 лет занимается этой темой, а его оппоненты, утверждающие, что Земля шарообразна, обладают лишь базовыми школьными знаниями.

Если вы работаете с водой, то начинаете понимать, что по шарообразной Земле реки течь не могут. Я прокладывал воду, работал с теодолитом, тащил реки, составлял карты. В мире нет ни одного макета реки, который бы учитывал загиб Земли. Юрий Лоза Советский и российский автор-исполнитель, бард, поэт-песенник

По мнению Лозы, людям, которые находятся у власти, выгодно скрывать правду, ведь если Земля плоская, значит, у неё есть «создатель».

Если нас создал кто-то, то он за нами наблюдает. Соответственно, это накладывает на нас определённые правила, обязательства. Если создателя нет, мы можем делать с этой планетой всё, что захотим. Юрий Лоза Советский и российский автор-исполнитель, бард, поэт-песенник

К тому же Лоза верит, что вся космонавтика — это ложь и ракеты никогда в космос не летали.

Юрий Лоза отсудил у Первого канала 1 миллион рублей за песню «Плот»

В 2021 году Юрий Лоза подал в суд на Первый канал из-за несогласованного с ним кавера на его хит «Плот» в шоу «Голос». Он потребовал заблокировать доступ к этому выпуску и выплатить ему компенсацию в размере 5 миллионов рублей, 1 миллион из которых — это за моральный ущерб.

По мнению Лозы, в шоу была испорчена оригинальная версия песни. Кроме того, его возмутили шутки от ведущих «Голоса» в его адрес. Например, после исполнения «Плота» на слепых прослушиваниях рэпер Баста представил, что Лоза, посмотрев выпуск, скажет: «Святое не трожь».

В итоге суд частично удовлетворил требования Лозы. Он постановил взыскать с Первого канала денежную компенсацию в размере 1 миллион рублей и судебные расходы. По остальным пунктам автору «Плота» отказали.

Юрий Лоза раскритиковал легендарные группы Led Zeppelin и The Rolling Stones

Автор хита «Плот» в 2016 году в эфире передачи «Соль» обрушился с критикой на известные рок-группы Led Zeppelin и The Rolling Stones. По его мнению, это не такие уж и сильные коллективы.

Скажем, 80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. Rolling Stones — ну, они же гитару не настроили за всю жизнь ни разу, Джаггер ни в одну ноту не попал. Юрий Лоза Советский и российский автор-исполнитель, бард, поэт-песенник

После этого высказывания Лозу начали критиковать в интернете, хотя он сам позже заявил, что его фразы были вырваны из контекста. Он уточнил, что имел в виду лишь технику исполнения. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Я говорю, что Led Zeppelin — великая группа, концертные выступления были у них последнее время очень невнятными и слабыми с технической точки зрения. Я хоть слово сказал о том, что у них плохая музыка? Это отнюдь не умаляет значения этих групп для истории, для любви фанатов. Юрий Лоза Советский и российский автор-исполнитель, бард, поэт-песенник

Юрий Лоза часто фигурирует в мемах

После того как Юрий Лоза нелестно высказался о творчестве Led Zeppelin и The Rolling Stones, в интернете стали распространяться мемы, в которых музыкант выступает в качестве строгого критика. Эта история дошла даже до западного мира. Продюсер Джимми Дуглас, работавший с попавшими под огонь Лозы коллективами, ответил на его выпад вопросом: «Who is mister Loza?» На русский он переводится как «Кто такой мистер Лоза?» Эта фраза тоже стала мемом.

В Сети также любят делать смешные картинки с упоминанием «Плота», главного хита Юрия Лозы. Например, на одной из них изображён музыкант, пронзительно смотрящий в кадр. Фотография сопровождается подписью: «Хорошо смеётся тот, у кого покрепче плот».

В 2024 году в интервью для «Московского комсомольца» Юрий Лоза рассказал, что думает о своей интернет-популярности.

У меня большая переписка в соцсетях, где меня постоянно комментируют. У меня уже больше трети миллионов подписчиков. Кто-то говорит спасибо, кто-то говорит: иди, дед, таблетки выпей. А кто-то говорит: когда ты наконец-то заткнёшься?

Юрий Лоза ответил на обвинения в плагиате