Премьер-министр Армении стал барабанщиком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в соцсетях о создании собственной музыкальной группы под названием «Варчабенд». Название коллектива представляет собой комбинацию армянского слова «варчапет» (премьер-министр) и английского «band» (группа).

© Александр Казаков/РИА Новости

Дебютное выступление группы запланировано на 30 января в Ереване. В опубликованном Пашиняном ролике, снятом в студии, можно увидеть пианиста, гитариста, саксофониста и двух вокалисток. Пашинян известен своей любовью к музыке. В декабре он делился видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, сопровождая его песней Олега Газманова «Дождись». В тот момент премьер находился в России с рабочим визитом.

© Соцсети

