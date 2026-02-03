Мия Бойка раскрыла идеал мужчины, у Билана любовь с ИИ-певицей: новые хиты

Мия Бойка рассказывает о мужчине мечты, Дима Билан крутит роман с ИИ-артисткой, группа «Звери» поздравляет с днём рождения Антона Чехова. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках музыки, выпущенных на прошедшей неделе.

© Соцсети певицы Ёлки

Ёлка — «Зодиак»

Жанр: поп.

Каждая новая работа Ёлки после ухода из лейбла Velvet Music осенью 2025-го отличается мягкостью и лёгкой меланхоличностью. Новый сингл не стал исключением. В нём лирическая героиня обращается к своему возлюбленному, который почему-то грустит. Она успокаивает парня, говоря, что любит его «просто так». Потом девушка в шутку добавляет, что единственное, что ей в нём не нравится, — это знак зодиака. В музыкальном плане композиция выполнена минималистично. На протяжении большей части трека голос Ёлки сопровождают гитары и ударные. В конце, когда песня достигает своей кульминации, к инструментам добавляются духовые. К песне артистка также выложила ролик с таинственным мужчиной, в котором она показала кольцо на пальце. Вероятно, так она намекнула на своё замужество.

Mia Boyka — «Хочет очень»

© Соцсети Mia Boyka

Жанр: поп.

Mia Boyka продолжает учить мужчин манерам. В этот раз она поёт, что парень не обязан носить её на руках и исполнять все её мечты, но она выберет того, кто хочет. Идею для песни артистка, вероятно, почерпнула из соцсетей. Там недавно завирусился тренд, в котором девушки объясняют, что предпочтут мужчин, которые сами хотят уделять им знаки внимания. Новая песня Mia Boyka как будто идеально создана для коротких роликов. Кроме того, что поднятая тема весьма популярна в последнее время, в песне также присутствует простой и понятный припев, который надолго застревает в голове.

Дима Билан, Sasha Komovich — «Границы»

Жанр: поп.

Саша Комович — это фотограф, блогер и дизайнер из Геленджика. В прошлом году она решила создать свою ИИ-артистку: сгенерировала внешность, аранжировку и вокал. Её трек «Снегурочка», за основу которого была взята песня из мультфильма «Ну, погоди!», стала хитом. Пока многие с недоверием относятся к подобным исполнителям, Дима Билан решил с ними сотрудничать. «Мы сделали первый в мире официальный дуэт живого артиста и ИИ-персонажа, и для нас это шаг не ради рекорда, а ради смысла. Нам было важно показать и почувствовать, как искусственный интеллект может не копировать человека, а дополнять его, усиливая эмоциональное поле музыки», — написал он в своих соцсетях.

В песне артисты тему искусственного интеллекта не затрагивают. Сингл представляет собой диалог двух влюблённых. Они тянутся друг к другу, хотя и боятся вновь быть ранеными. К треку была подобрана минималистичная и медитативная музыка. Её автором указана Саша Комович, поэтому, с большой вероятностью, мелодия была сделана с помощью нейросетей.

«Звери» — «Вишнёвый сад»

© Соцсети группы «Звери»

Жанр: рок.

Группа «Звери», возглавляемая Ромой Зверем, представила трек в день рождения Антона Чехова — 29 января. Ещё в 2023 году у коллектива появилась традиция выпускать песни, посвящённые произведениям великого писателя. За основу композиции в этот раз была взята пьеса «Вишнёвый сад». Главная идея сингла заключается в строчках, которые несколько раз повторяются в треке: «Мне не нужны ни граммы, ни грамоты, только б не видеть, брат, как люди без памяти, люди без памяти рубят вишнёвый сад». Здесь можно найти и прямую отсылку к произведению, и укор в сторону общества, которое готово отказаться от прошлого и его достижений. Метафоричную лирику дополняют надрывный вокал и драматичные гитарные соло.

Serebro — «Кто я для тебя»

Жанр: поп.

Женская поп-группа Serebro представила сингл в духе своих старых хитов. Как и раньше, в нём есть яркий припев с эмоциональным вокалом, который надолго остаётся в памяти. Лирика песни в свою очередь посвящена мучительным отношениям. Героиня пытается узнать, что она значит для парня, но понимает, что ответ её не обрадует. Драматичности песни добавляют холодные EDM-биты.

Soltwine — «Ты же тоже»

© Соцсети Soltwine

Жанр: инди-рок.

Как написал сам Soltwine в соцсетях, любая его глупость превращается либо в новый жизненный урок, либо в новую песню, а иногда и в то и другое. В «Ты же тоже» лирический герой крутит роман с девушкой, на которую у него нет серьёзных планов. Пока парень с ней, он вспоминает свою бывшую, и из-за этого ему становится от себя гадко. Тема «падения ко дну» приправлена смелой лирикой и драйвовыми гитарными партиями.

Passmurny — «Будь со мной»

Жанр: инди-рок.

Инди-группа passmurny в новом сингле отходит от нежных инди-поп-мотивов в сторону экспрессивного рока. Тут есть и эмоциональные крики на фоне, и режущие гитары. Всё это совпадает с содержанием трека, в котором описывается мимолётная страсть. С одной стороны, герой умоляет девушку остаться с ним, но с другой — не хочет, чтобы она рассказывала правду о себе. По его мнению, это разрушит идеальную картинку, которую он уже успел построить в своей голове. Хотя в лирике и описывается романтическая связь, главная тема песни — это одиночество, от которого пытается убежать главный герой.

Defne — «Эре»

© Соцсети Defne

Жанр: инди-поп.

Певица Defne представила новую песню-сказку на татарском языке. Сама артистка написала, что этот трек «с флёром ностальгии по временам, когда ты мечтательно рисовал сердечки на затуманенных окнах автобуса в серые дни». Благодаря воздушному вокалу и мягкой музыке с лёгкими синтезаторами в композиции создаётся атмосфера зимнего волшебства. В лирике же Defne рассказывает о девушке, которая старается растопить ледяное сердце с помощью своего тепла.

Ольга Бузова, «Ленинград», Лёша Свик и Нюша: новые отечественные песни — 2026