Космическая опера и девчачий шугейз: не пропустите эти зарубежные новинки

Группы Trash Boat и Motionless In White оглядываются на прошлое, а Papa Roach наоборот демонстрируют взросление и зрелость. Сёстры-близнецы Sofcult представили дебютный альбом, а автор саундтрека к сериалу «Эйфория» отправился философствовать в космос. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

© Соцсети Softcult

Синглы

Papa Roach – Wake Up Calling

Жанр: меланхоличная рок-баллада.

Американская рок-группа Papa Roach представила третий сингл в поддержку нового альбома, детали премьеры которого пока не анонсированы. Wake Up Calling – это классическая рок-баллада, сочетающая в себе борьбу с внутренней тьмой и обращение к любимому человеку с просьбой о помощи. Звучание группы продолжает базироваться на жужжащих гитарах, но в новой песне также можно услышать струнные инструменты. Они добавляют композиции драматизма и эмоциональности. Конечно, это не те Papa Roach, которые выпустили Last Resort и поражали публику энергетикой, но в этих «новых Papa Roach» проглядываются хрупкость и зрелость, характерные только для умеющих развиваться артистов.

Motionless In White – Afraid Of The Dark

© Pedro Becerra/Getty Images

Жанр: жизнеутверждающий металкор.

Американская металкор-группа Motionless In White, известная своим драматизмом и апокалиптичными историями, представила первый сингл с 2022 года. Композиция служит своего рода благодарственной одой пройденному пути: в прошлом году коллектив отметил 20-летие со дня основания. Торжественность цифры подчёркивается размашистой амбициозной аранжировкой с интро в стиле космической музыки и жизнеутверждающей лирикой, призывающей «не бояться темноты». Войдёт ли сингл в следующий альбом коллектива или станет отдельным релизом, пока неизвестно.

Альбомы

Softcult – When A Flower Doesn’t Grow

Жанр: мягкий шугейз.

Для кого: для меланхоличных мечтателей.

Женский шугейз-дуэт Sofcult, состоящий из близняшек Феникс и Мерседес Арн-Хорн, представил свой дебютный лонгплей. Команда добилась умеренного успеха в андерграунде, а в 2024 году была отмечена среди номинантов Juno Awards – канадского аналога «Грэмми». В своей первой большой работе артистки продолжают разрабатывать собственное звучание, совмещая эмоциональную хрупкость, светлую скорбь и слабую надежду на лучшее будущее. Основой для этих размышлений служит мечтательный шугейз, неизменно набирающий интенсивность к финалу каждой композиции. В отдельных случаях Softcult обращаются к полноценным рок-мелодиям, благодаря чему альбом приобретает ощутимую динамичность.

Labrinth – Cosmic Opera Act 1

© Dave Benett/Getty Images

Жанр: прогрессивный соул.

Для кого: для космонавтов, столкнувшихся с кризисом среднего возраста.

Английский музыкант Тимоти Ли Маккензи, известный как композитор сериала HBO «Эйфория», выпустил четвёртый сольный альбом. Это мрачная концептуальная пластинка, в которой артист исследует тёмные закоулки души и размышляет, как на них влияет карьера в индустрии развлечений. Тематическую канву релиза составляют «паранойя, страхи, которые становятся реальностью, и бег за успехом, не приносящий никакого удовольствия». Звучание целиком соответствует заявленной «космической» тематике, но Маккензи не остановился исключительно на ней и добавил в альбом чувственного соула и мрачного хип-хопа. Благодаря этому пластинка звучит объёмно и необычно – как если бы марсиане наслушались песен Майкла Кивануки и Дональда Гловера.

Jordy Searcy – Mt. Tam

Жанр: уютный инди-поп.

Для кого: для тех, кто никак не может согреться.

Американский инди-поп-музыкант Джорди Сирси выпустил пятый альбом, который зовёт «лучшим в своей карьере». Получасовой сборник состоит из 10 простых оптимистичных песен о преодолении, любви и пути к мечте. Под эту музыку можно подниматься в горы, вступать в брак, мечтать о лучшем будущем или составлять карты желаний. Удивительную наивность и доброту альбома можно запросто счесть за его главное достоинство, ведь эти характеристики превращают релиз в идеальный саундтрек к томительному ожиданию весны.

Trash Boat – Even If I Never Get There

© Соцсети Trash Boat

Жанр: мелодичный хардкор.

Для кого: для ностальгирующих по прошлому, но уставших от хорошо знакомых песен.

Британская панк-рок-группа Trash Boat выпустила мини-альбом в нетипичном для себя стиле. Коллектив представил четыре свежие композиции, пропитанные эмо-меланхолией и хрупкостью мелодического хардкора. Релиз длится всего 12 минут, но он последовательно ведёт слушателя от постановки вопроса «зачем жить» к вдохновению на борьбу и искупление. Команда удачно привнесла в привычные жанровые рамки характерную для себя остроту, тем самым вдохнув в ностальгический жанр современной энергетики.

