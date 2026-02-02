Бибер в трусах, Трамп в гневе, Рон в неглиже: чем запомнится «Грэмми»

Американская музыкальная премия «Грэмми» в 2026 году вновь стала не только праздником музыки, но и ареной для громких заявлений, модных провалов и неожиданных поворотов. Вечер, который должен был стать торжеством искусства, обернулся чередой скандалов, курьёзов и политических манифестов. Разбираемся, какие моменты церемонии войдут в историю, а какие — в мемы.

Модные провалы: Хайди Клум и Чаппелл Рон на грани фола

Красная дорожка «Грэмми» всегда была местом для смелых модных экспериментов, но в 2026 году некоторые звёзды перешли грань между эпатажем и неудачей. Фотомодель Хайди Клум, известная своей любовью к провокационным нарядам, попыталась повторить прошлогодний скандальный выход Бьянки Цензори. Супруга Канье Уэста вышла к фотографам в чёрной шубе, но во время позирования сбросила её и предстала перед камерами голышом. Клум появилась в пластиковом платье телесного цвета. Цвет и фасон наряда явственно отсылали к голому образу Цензори и на фотографиях смотрелись эффектно, но в движении выглядели скорее комично, чем смело. Видеоролики с её неуклюжей походкой мгновенно разлетелись по соцсетям, породив волну шуток и мемов.

Не менее спорным оказался и образ Чаппелл Рон. Певица, номинированная в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение», выбрала культовое «голое» платье Mugler, которое входит в кутюрную коллекцию Je de Paume 1998 года. Бордовое платье держалось на пирсинге сосков, открывая голые ключицы артистки. Бюстгальтером Рон не озаботилась. Сложная конструкция и акцент на телесность не сыграли на руку артистке. Вместо ожидаемого вау-эффекта наряд выглядел странно и даже нелепо. Эти модные промахи стали ярким примером того, как смелость на красной дорожке может обернуться провалом.

Курьёзы на сцене: Бибер в трусах и Шер в забвении

Если красная дорожка удивляла модными решениями, то сама церемония запомнилась чередой курьёзных и даже абсурдных ситуаций. Джастин Бибер, чьё появление на сцене стало первым за четыре года, шокировал публику своим внешним видом. Певец вышел на сцену без рубашки, в одних семейниках и носках, исполнив эмоциональный трек Yukon. Пока камеры ловили восторженные взгляды его жены Хейли Бибер в зале, зрители и пользователи соцсетей гадали: это смелый творческий жест или крик о помощи? Мнения разделились: одни хвалили уязвимость артиста, другие называли его поведение неуважением к церемонии.

Настоящий фурор произвела Шер, которая должна была вручить одну из главных наград вечера. Певица вышла на сцену, но забыла объявить претендентов на победу и собиралась уйти после собственного монолога о длительной карьере. Ведущий Тревор Ноа напомнил Шер о её задаче, но она назвала неправильное имя — Лютера Вандросса. Это соул-музыкант, умерший больше 20 лет назад. Только после этого она исправилась и назвала правильные имена Кендрика Ламара и SZA с песней Luther. Путаница возникла как раз из-за названия песни. Этот момент стал одним из самых обсуждаемых в Сети, породив волну шуток и мемов о забывчивости легендарной певицы.

Политика, шутки и скандалы: Bad Bunny, Тревор Ноа и Трамп

Главной темой вечера стала политика. Многие артисты вышли на красную дорожку со значками «Долой ICE!», имея в виду Иммиграционную и таможенную полицию США. Организация борется с мигрантами, нелегально проживающими в стране. В последние несколько месяцев действия этой службы, одобряемые президентом Дональдом Трампом, вызывают множество дискуссий. В частности, сотрудников ICE обвиняют в необоснованном убийстве мирных демонстрантов Рене Николь Гуд и Алекса Претти.

Уже в начале церемонии реггетон-артист Бэд Банни, получая награду за «Лучший альбом городской музыки», сделал громкое заявление: «До того как я поблагодарю Бога, я скажу: „Долой ICE!“». К нему присоединилась поп-артистка Билли Айлиш. Принимая награду за «Песню года», певица раскритиковала иммиграционную политику США и заявила, что никто не может «считаться нелегалом на украденной земле».

Эту позицию поддержали и другие артисты. Оливия Дин, получая награду «Лучший новый исполнитель», подчеркнула, что происходит из семьи иммигрантов. Она отметила, что храбрецы, способные сбежать в другую страну, достойны «признания и уважения, а не преследования».

Не меньше внимания привлекли политические шутки комика и актёра Тревора Ноа, который вёл церемонию. Вручая награду Билли Айлиш, он сравнил желание получить статуэтку «Грэмми» с желанием Дональда Трампа завоевать Гренландию. Ведущий также добавил, что после смерти Джеффри Эпштейна президенту США якобы нужен новый остров для тусовок с Биллом Клинтоном. Эпштейн известен как американский финансист, устраивавший преступные секс-вечеринки на частном острове. Множество актёров, политиков, бизнесменов и иных знаменитостей, предположительно, принимали в них участие.

Эти слова вызвали бурную реакцию Дональда Трампа. Президент США опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, назвав «Грэмми» «худшей церемонией», а Тревора Ноа — «жалким и бездарным».

Ноа НЕВЕРНО сказал, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна. НЕВЕРНО!!! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был ни на острове Эпштейна, ни где-либо поблизости, и до сегодняшнего лживого и дискредитирующего заявления меня никогда не обвиняли в том, что я был там, даже в фейковых новостях. Ноа, законченному неудачнику, лучше разобраться с фактами, и разобраться быстро. Я отправлю юристов подать в суд на этого бедного, жалкого, бездарного церемониймейстера и отсужу у него много денег. Приготовься, Ноа, обещаю тебе много веселья!

«Грэмми-2026»: победители

Несмотря на все скандалы и курьёзы, «Грэмми-2026» принёс и настоящие музыкальные триумфы. Кендрик Ламар стал самым титулованным рэп-музыкантом в истории, обогнав Jay-Z. Билли Айлиш и её брат Финнеас получили награду «Песня года» за Wildflower, став самыми титулованными артистами в этой категории. Альбом Бэд Банни Debí Tirar Más Fotos стал первым испаноязычным альбомом, получившим награду «Альбом года». Английская рок-группа The Cure выиграла «Грэмми» в категории «Лучший альбом альтернативной музыки»: награда стала для них первой за 50-летнюю карьеру.

Среди внезапных победителей премии оказался тибетский философ Далай-лама, получивший награду за озвучку аудиокниги «Медитации: Размышления Его Святейшества Далай-ламы».

Американский режиссёр Стивен Спилберг стал обладателем «Грэмми» за продюсирование фильма «Музыка Джона Уильямса». Это помогло ему добиться статуса EGOT: им награждаются все деятели, взявшие награды в четырёх главных премиях индустрии развлечений. Спилберг получил «Оскар» в 1993-м, а «Эмми» и «Тони» — за мюзикл «Странная петля» 2022 года. Джон Уильямс — это известный композитор, часто работавший со Спилбергом и написавший саундтреки к «Звёздным войнам», «Гарри Поттеру», «Индиане Джонсу» и другим культовым картинам.

Итоги: «Грэмми-2026» — праздник музыки или политическое шоу?

Музыкальные достижения оказались в тени громких политических заявлений, модных провалов и скандалов. «Грэмми-2026» стал ярким примером того, как премия может превратиться в политическое шоу, где музыка становится лишь фоном для громких манифестов и личных разборок. Вечер, который должен был стать праздником искусства, обернулся ареной для споров, мемов и политических баталий, оставив у зрителей смешанные чувства и множество поводов для обсуждений.

