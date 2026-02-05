Брак с уголовником, кома, ребёнок от директора: что стало с «Воровайками»

Наряду с другими гёрлз-бэндами в конце девяностых на российской сцене появилась группа «Воровайки». Только в отличие от типичных поп-коллективов они пели о проблемах с законом и воровской жизни. За более чем 25 лет существования группы в ней сменилось несколько составов. «Рамблер» вспоминает, что случилось с самыми известными солистками, и рассказывает, как Яне Павловой помогал с песнями муж-уголовник, почему попала в кому Светлана Ларионова и кто из прошлых участниц связал свою жизнь с директором «Вороваек».

Группа «Воровайки» была образована в 1999 году продюсерами Валерием Лизнером и Спартаком Арутюняном. Позднее права на коллектив выкупил Юрий Алмазов. После его смерти в 2019 году делами группы стал заниматься его сын — Никита Надыктов.

Название коллектива пошло от уменьшительно-ласкательного слова «воровка». На техническом сленге «воровайка» также обозначает кран-манипулятор, то есть грузовую машину.

«Воровайки» были созданы по лекалам типичных женских поп-групп, особенно популярных в начале нулевых. Единственное отличие — «Воровайки» пели не только о любви, но и о ворах, наколках и разборках с милицией. А на их концерты ходили простые работяги, которым были близки строчки вроде «Что ты гонишь, мусор, шнягу не по делу».

В первый состав группы вошли Яна Павлова, Диана Теркулова и Ирина Нагорная. Если первые две участницы задержались в «Воровайках», то на место третьей постоянно приходили новые солистки. На этой позиции успели побывать Елена Мишина, Юлианна Пономарёва, Светлана Азарова и Наталья Быстрова. Последняя осталась дольше остальных.

Группа существует и сегодня. Правда, теперь в ней выступают не прожжённые жизнью женщины, как это было в последние годы, а молодые девушки. За всё время своего существования коллектив выпустил 17 студийных альбомов. Среди популярных песен «Вороваек» — «Хоп, мусорок», «Не воровка, не шалава», «Шмон», «Девочка рыжая» и многие другие.

Яна Павлова: была замужем за уголовником

После победы в престижном конкурсе «Золотой голос Урала» Яна Павлова, тогда ещё Лацвиева, с лёгкостью прошла кастинг в «Воровайки». Она долгое время была единственной солисткой группы, принимавшей участие в записи альбомов. Другие же просто пели под её фонограмму.

В 2003 году артистка познакомилась с футболистом Анатолием Павловым, в браке с которым у неё появилась дочь Анна. История их любви закончилась печально: супруг певицы попал за решётку. Хотя Павлов даже иногда поправлял тексты «Вороваек», опираясь на собственный тюремный опыт, певица решила с ним развестись. «Ждала, и не раз, но моё терпение всё-таки лопнуло», — объяснила она в эфире «Радио Шансон» в 2020-м. После артистка вновь вышла замуж и родила сына.

Ещё будучи участницей «Вороваек», Яна Павлова в 2008 году выпустила дебютную пластинку «Дуэты». В ней приняли участие Михаил Шуфутинский, группы «БумеR», «Бутырка» и другие представители российского шансона.

В 2021 году артистка решила покинуть коллектив, не сработавшись с новым продюсером Никитой Надыктовым. Это породило много возмущений и слухов среди фанатов, которые надеялись на возвращение Павловой. Но прощаться с музыкой артистка не собиралась. В 2022 году она представила новый сольный альбом «Номер 1». В 2023-м Павлова открыла сбор средств на запись следующего лонгплея под названием «Дикие ягоды», но в Сети он так и не вышел. В её официальном сообществе «ВКонтакте» весной 2025-го появилось сообщение, что Яна Павлова «временно отошла от творческого процесса».

Диана Теркулова: начала сольную карьеру

До «Вороваек» Диана Теркулова пела в школьном рок-клубе и трио «Шоколад». Последнее просуществовало недолго, поэтому артистка не отказалась от предложения стать участницей первого состава «Вороваек».

В 2007 году Теркулова сделала попытку уйти из приблатнённой группы, чтобы начать сольную карьеру. В 2009-м она даже выпустила дебютный альбом «Два крыла», но что-то пошло не так, и певица вскоре вернулась в коллектив. С «Воровайками» она выступала до 2024 года, до полного обновления состава.

С 2020 года Теркулова параллельно записывала сольную музыку. В 2020-м она представила второй альбом «Ассорти», а после него сфокусировалась на выпуске синглов. Последний из них — «Спой, гитара» — вышел в декабре 2025 года.

Артистка не особо делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, но активно рассказывает о волонтёрской деятельности.

Наталья Быстрова (Лушникова): вышла замуж за директора группы

Наталья Быстрова пришла в группу «Воровайки» в 2002 году и задержалась в ней на три года. После этого она покинула шоу-бизнес и перестала вести публичную жизнь, но в 2021 году певица решила вернуться в «Воровайки».

Обновление состава Наталья приняла спокойно, ведь в тот момент она была беременна от концертного директора группы Ивана Лушникова. Она всё равно собиралась уходить со сцены, чтобы посвятить себя воспитанию ребёнка. Тем более Наталье Лушниковой единственной досталась хоть какая-то должность при новых «Воровайках». Певицу назначили художественным руководителем коллектива.

Лариса Надыктова: получила место в группе благодаря мужу

Лариса Надыктова — жена продюсера группы Юрия Алмазова. В 2004 году она стала одной из «Вороваек», закрыв собой пустующее место. Хотя песен в студии девушка не записывала, она хорошо выступала под них на сцене. Надыктова долго продержалась в составе — до 2021 года. Она даже не покинула коллектив после смерти мужа в 2019-м, хотя его кончину переживала очень тяжело. После ухода из «Вороваек» Лариса Надыктова прекратила сценическую деятельность.

Светлана Ларионова: не хотела уходить из «Вороваек», пережила медикаментозную кому

Светлана Ларионова присоединилась к «Воровайкам» в 2019 году. В отличие от многих своих коллег по группе, у неё был внушительный музыкальный опыт. Ларионова участвовала в нескольких кавер-группах, а также выступала с дуэтом Lari Mar. После начала работы с «Воровайками» певица сразу же стала участвовать в записи треков.

В 2022 году СМИ облетела новость, что Светлана Ларионова отравилась после одного из корпоративов в Костроме. По возвращении в Москву артистка сначала лечилась дома, а затем обратилась в больницу. Её госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Медиа начали писать, что у Ларионовой якобы отказала печень и остановилось сердце. После того как певица очнулась, она была удивлена количеству сообщений в телефоне. В шоу «Главный вопрос» она заявила, что медикаментозная кома была плановой и согласованной, а угрозы жизни и вовсе никакой не было. Уже спустя несколько дней Ларионову можно было увидеть на сцене.

Как написала культуролог и журналист Наталья Хомякова в свое книге «Ништяк, браток! Антология шансона. Хиты, изменившие русскую культуру», Светлана Ларионова была единственной участницей, которая была против полного обновления состава. Вероятно, из-за этого после ухода в 2024 году её перестали звать на концерты и общие интервью с двумя «поколениями» группы.

Сейчас Светлана Ларионова развивает сольную деятельность. Альбомов у неё пока нет, но синглы она выпускает активно. Среди её последних песен — «Стоп, не надо слёз», «Осень отстой» и «Не гони на красный».

Новый состав «Вороваек»

В 2024 году «Воровайкам» исполнилось 25 лет, но вместо того, чтобы организовать юбилейный концерт или выпустить альбом, продюсер Никита Надыктов решил, что группе нужно глобальное обновление. Он объяснил этот выбор в эфире «Радио Шансон».

Мысль о смене поколения давно сидела у меня в голове. Подвернулся нужный момент. 30 декабря 2023 года было коллективное собрание. Подводили итоги уходящего года. Наталья сказала, что хочет покинуть группу и уйти в декрет. Диана решила заняться сольной карьерой. Я попросил их доработать до лета, потому что было запланировано много гастролей. Никого не хотелось подвести.

Прошлый состав, в который входили взрослые и матёрые женщины, распустили. Вместо них взяли троих молодых солисток: Софию Морозову, Валерию Москальчук и Ксению Шапиро. Последняя быстро покинула коллектив. На её место в январе 2026 года пришла Александра Романова.

Реакция на изменения в группе была смешанной. Многие поклонники прохладно отнеслись к такому резкому омоложению. Сами же артистки заявили, что их принимают тепло и «даже горячо».

Главное, что нужно знать о «Воровайках»

Группа «Воровайки» была образована в 1999 году. За всё время состав коллектива постоянно менялся. Самыми известными участницами «Вороваек» считаются Яна Павлова, Светлана Ларионова, Диана Теркулова, Наталья Быстрова и Лариса Надыктова. После ухода из группы некоторые из них и вовсе покинули шоу-бизнес, а кто-то решил попробовать себя в сольной карьере.

В 2024 году состав «Вороваек» был полностью обновлён. Вместо взрослых женщин пришли три молодые девушки: София Морозова, Валерия Москальчук и Ксения Шапиро. Последняя в коллективе не задержалась. Её место в январе 2026 года заняла Александра Романова.