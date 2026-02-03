Netflix покажет первый за четыре года концерт BTS в прямом эфире

21 марта стриминговый сервис Netflix организует онлайн-трансляцию выступления южнокорейской поп-группы BTS, которая впервые с 2022 года выйдет на сцену.

© Matt Winkelmeyer/Getty Images

Мероприятие состоится на площади Кванхвамун в Сеуле, а его начало запланировано на 20:00 по местному времени (14:00 мск). Об этом компания Netflix сообщила в социальной сети X.

Концерт будет приурочен к релизу нового альбома коллектива под названием Arirang, который выйдет накануне, 20 марта. Это первая пластинка BTS за последние пять лет. В 2022 году группа приостановила совместную деятельность из-за необходимости прохождения военной службы. 27 марта Netflix также представит документалку, посвящённую подготовке музыкантов к возвращению на сцену.

В апреле BTS отправятся в мировое турне, в рамках которого группа проведёт более 80 концертов.

BTS считается одним из самых популярных музыкальных коллективов Южной Кореи. Группа продала свыше 40 миллионов записей, что является рекордом.

Боится микроволновок, спит в прямом эфире: за что любят Чонгука из BTS