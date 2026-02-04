Белорусских после тюрьмы, Гагарина, Киркоров: не упустите эти шоу в феврале

Поп-исполнитель Тима Белорусских выступит на маленьких площадках, Филипп Киркоров покорит Урал, а американская металкор-группа «вернёт 2007-й» в российские города. «Рамблер» рассказывает о главных гастрольных турах и отдельных сольных шоу, которые пройдут по всей России.

Концерты в нескольких городах

Маленький тур группы «Диктофон»

Жанр: инди-поп.

Даты: 5-14 февраля.

Города: Нижний Новгород, Казань, Москва.

Стоимость: 1400-5000 рублей.

Поклонникам независимой музыки не стоит пропускать концерты группы «Диктофон», известной своими романсами и ретро-харизмой. В феврале коллектив выступит только в трёх городах на небольших площадках, но в марте их тур продолжится и затронет уже больше точек на карте.

Возвращение Тимы Белорусских

Жанр: молодёжный поп.

Даты: 6 февраля-15 марта.

Города: Нижний Новгород, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск.

Стоимость: 2500-6500 рублей.

Белорусский поп-музыкант Тима Белорусских, известный хитами «Мокрые кроссы» и «Незабудка», в последние несколько лет пропал из медиа-пространства. Это случилось из-за его тюремного заключения с 2021-го до 2023-го: молодого музыканта наказали за хранение запрещённых веществ. Теперь Белорусских пытается реабилитировать карьеру, выступая в барах и маленьких клубах. Посетить его концерт — это отличная возможность для всех, кто ностальгирует по 2017 году.

Большое турне группы «КняZz»

Жанр: фолк-панк.

Даты: 6 февраля-27 июня.

Города: Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Тамбов, Липецк, Тула, Калуга.

В этом году рок-группа «КняZz», основанная Андреем Князевым после ухода из «Короля и Шута», отмечает 15-летие на сцене. В честь этого коллектив отправился в большое турне, которое затронет города по всей России. Помимо песен из дискографии «КняZz», на концертах также прозвучат некоторые композиции «Короля и Шута», написанные Князевым.

Большие концерты Филиппа Киркорова

Жанр: эстрадный поп.

Даты: 13 февраля-28 февраля.

Города: Оренбург, Челябинск, Уфа, Москва.

Один из главных хитмейкеров страны Филипп Киркоров начнёт февраль с покорения Урала: здесь его ждёт три выступления. Особенно повезёт уфимцам: перед ними артист выступит в День всех влюблённых. В конце месяца Киркоров трижды выйдет на Live-Арену в Москве: правда, сейчас билеты распроданы и попасть можно только на шоу 28 февраля.

Escape The Fate: мини-тур по России

Жанр: металкор.

Даты: 22-25 февраля.

Города: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург.

Стоимость: от 2900 до 12000 рублей.

Во второй половине февраля в Россию вернётся американская металкор-группа Escape The Fate, образованная в 2004 году. Коллектив известен в том числе тем, что в первые годы существования в его состав входил Ронни Радке, нынешний фронтмен Falling In Reverse. Музыканты выступят в трёх городах и, по словам организаторов, помогут зрителям «вернуть свой 2007-й».

Москва

Кишлак: специальный концерт

Жанр: рэп.

Дата: 15 февраля, 20:00.

Где: Base, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Стоимость: 3500-4500 рублей.

В конце прошлого ноября рэпер Кишлак собирался представить поклонникам специальную программу. Её основной особенностью должен был стать возрастной ценз: рэпер собирался включить в сет-лист песни для аудитории старше 18 лет. Увы, шоу не состоялось: утром перед выступлением артист слёг с аппендицитом. Программу перенесли на 15 февраля, площадка осталась неизменной.

Первый сольный концерт Татьяны Куртуковой

Жанр: народная музыка, эстрада.

Дата: 21 февраля, 19:00.

Где: Концертный зал «Москва», парк развлечений «Остров мечты», просп. Андропова, 1.

Стоимость: 4000-25000 рублей.

Прошло уже два года с момента, как Татьяна Куртукова и её «Матушка» стали неотъемлемой частью российской культуры. Всё это время артистка готовила большой сольный концерт, и теперь она собирается представить его зрителям. В программу войдёт не только «Матушка», сделавшая из Куртуковой звезду, но и её песни «Одного», «Я любила сокола» и другие композиции с народными мотивами.

Санкт-Петербург

«Моральный кодекс»: главные хиты

Жанр: русский рок.

Дата: 23 февраля, 19:00.

Где: Sound, В.О., Кожевенная линия, 40б, Севкабель Порт.

Рок-артист Сергей Мазаев решил временно оставить карьеру джазового музыканта и вернуться к своему коллективу. В День защитника Отечества группа «Моральный кодекс» выступит на сцене Sound, где представит свои главные хиты и заодно поздравит зрителей. Среди композиций, которые прозвучат на мероприятии — «Первый снег», «Я выбираю тебя» и многие другие.

Сочи

Большой концерт Полины Гагариной

Жанр: эстрадный поп.

Дата: 14 февраля, 20:00.

Где: Red Arena, село Эстосадок, ул. Эстонская 51.

Стоимость: 2500-18000 рублей.

Жители и гости Сочи получат возможность отпраздновать День всех влюблённых на концерте одной из самых востребованных российских поп-артисток. Полина Гагарина представит шоу «Навсегда», с которым уже выступила в Москве, Казани и других городах России. Сет-лист включает в себя песни из разных этапов творческой карьеры Гагариной — от «Фабрики звёзд» до альбома «Вдох», вышедшего в 2022 году.

Казань

Ганвест: камерное шоу в ресторане

Жанр: хип-хоп.

Когда: 7 февраля, 23:00.

Где: ресторан Zoloto, ул. Пушкина, 29а.

Стоимость: 2000 рублей.

Трэш-рэп-артист Ганвест, взрывающий сеть треком «Вика любит Пэпэ», выступит на дне рождения ресторана Zoloto. Помимо свежего хита, музыкант исполнит песни «Дурман», «На рахате» и другие. Чтобы попасть на концерт, нужно приобрести входной билет или забронировать столик. Организаторы подчёркивают, что количество мест ограничено.

