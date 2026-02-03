Дмитриенко, Агутин, Лазарев выступят на «Новое Радио Awards»

3 марта в прямом эфире «Нового Радио» пройдёт третий благотворительный марафон «Новое Радио Awards», который объединяет вручение музыкальных наград и сбор средств для Фонда Хабенского.

Мероприятие начнётся в 8:00 и продлится десять часов без перерывов на рекламу. В программе ожидаются выступления как молодых исполнителей, так и признанных артистов. Среди участников заявлены Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik&Asti, Валерия, Lyriq, Mona, Pizza, Лёша Свик, Mary Gu, Zvonkiy, Elman, Socrat, Trida, Асия, Seryabkina, Анастасия Садковская, Nemiga и другие. Ведущими церемонии станут Калинин и Райтраун из утреннего шоу «1+1». Хедлайнером выступит Леонид Агутин, который представит специальную концертную программу.

В этом году марафон можно будет смотреть не только в эфире и онлайн, но и на медиафасадах городов. Также в Telegram-канале радиостанции запустят календарь добрых дел с заданиями и призами. За два года проведения проекта удалось собрать более 31 миллиона рублей, которые направили на покупку медицинского оборудования и адресную помощь подопечным Фонда Хабенского. В 2026 году сбор средств начнётся 16 февраля.

Организаторы не раскрывают имена лауреатов до церемонии. Победителей в 14 номинациях объявят известные деятели культуры, спорта и общественной жизни.

«Это марафон, где радость от музыки и общения напрямую конвертируется в добрые дела, создавая мощную, позитивную и уже укоренившуюся традицию», — отметил основатель Фонда Константин Хабенский. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Трансляция марафона будет доступна в FM-диапазоне, на сайте dobro.newradio.ru и в социальных сетях радиостанции.

