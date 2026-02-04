Пригожин объяснил, почему Ева Польна пришла на смену Кадышевой

Певица Ева Польна, известная еще с конца 1990-х, неожиданно вновь оказалась на пике популярности, причем на этот раз благодаря зумерам. Молодое поколение, знакомое с ее творчеством с детства, решило вернуть в моду хиты прошлых лет.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением, почему певица Ева Польна известная еще с конца 1990-х, неожиданно вновь оказалась на пике популярности. На этот раз это произошло благодаря зумерам.

Продюсер не видит ничего удивительного в том, что молодое поколение, знакомое с ее творчеством с детства, решило вернуть в моду хиты прошлых лет.

«Это тот же самый секрет, что и у [Надежды] Кадышевой, и у [Татьяны] Булановой. После Евы Польны будет еще кто-нибудь. В этом смысле у зумеров есть какие-то свои предпочтения. Здесь ничего нового. То, что было когда-то популярным, снова становится востребованным. Если когда-то [музыкальный материал] был суперпопулярным, то, естественно, он попадает в поле зрения какого-нибудь топового зумера. Этот зумер начинает прокачку», – считает Пригожин. Его слова передаёт «Абзац».

Продюсеры ещё в прошлом году предсказывали, что у молодежи вновь станут востребованы артисты из 1990-х и 2000-х, включая и Польну. Секрет их успеха заключается в активной работе с видеоконтентом, который привлекает внимание новой аудитории.

