Американскую поп-диву уличили в плагиате хита «Любэ»

Американская певица Бейонсе оказалась в центре скандала из-за старой песни группы «Любэ». «Рамблер» рассказывает, почему поклонники считают, что поп-дива украла трек у российского коллектива, и что о плагиате думает сам лидер «Любэ» Николай Расторгуев.

Чем известна песня Be Alive Бейонсе

Бейонсе решила написать песню Be Alive после посещения предпоказа фильма «Король Ричард». Картина рассказывает историю Ричарда Уильямса, отца и тренера теннисисток Винус и Серены Уильямс. В итоге сингл попал в финальные титры. Актёр Уилл Смит, сыгравший главную роль, заявил, что этот «союз фильма и песни — это особая магия, не имеющая аналогов в мире развлечений».

Трек, созданием которого занималась сама Бейонсе вместе с продюсером Dixson, был выпущен 12 ноября 2021 года. Хотя в чартах песня себя показала не так хорошо, как другие хиты Бейонсе, это не помешало ей собрать ряд номинаций. Среди премий, отметивших сингл, — «Грэмми», «Золотой глобус», «Оскар» и другие. На Hollywood Critics Association Film Awards сингл и вовсе победил в категории «Лучшая оригинальная песня».

Почему Бейонсе обвиняют в плагиате

Когда трек прозвучал в фильме, российские поклонники заметили, что его начало удивительно похоже на вступление в песне «Ты неси меня, река (Краса)» культовой отечественной группы «Любэ». Дело в том, что их композиция вышла ещё в 2002 году как часть альбома «Давай за…». Продюсером трека выступил Игорь Матвиенко. Слова к нему написал режиссёр и сценарист Александр Митта. Песня прозвучала в его сериале «Граница. Таёжный роман» (2000).

Хотя композиции схожи лишь в самом начале, этот случай сильно всколыхнул российскую музыкальную индустрию. Дошло даже до самого Николая Расторгуева, лидера группы «Любэ». Он отреагировал на предполагаемый плагиат спокойно. Своё мнение он высказал в беседе с изданием «Общественная служба новостей».

Вы знаете, я слышал эту композицию. Да, сходство есть, особенно во вступлении. Но я утверждать не могу, что певица прям-таки украла и всецело сплагиатила. Есть очень похожие мотивы, но песни-то разные. Смысл иной. Могу допустить, что им могла понравиться наша мелодия, поэтому позаимствовали. Но бегать теперь и выяснять, почему и зачем, да еще и в суд подавать — это большая глупость.

Расторгуев также уточнил, что не собирается «гнаться за теми, кто украл какие-то мотивы» из его песен.

Главное, что нужно знать о плагиате песни «Любэ»

Российские поклонники заметили, что песня Бейонсе Be Alive (2021) в начале очень похожа на хит «Ты неси меня, река (Краса)» группы «Любэ». Хотя композиции действительно имеют сходство друг с другом, российский коллектив не стал подавать в суд на американскую певицу. По мнению Николая Расторгуева, хотя в треках есть похожие мотивы, они очень разные.

