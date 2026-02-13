«Приплыли»: Юрия Лозу обвинили в плагиате у американцев

Советский и российский бард и певец Юрий Лоза стал жертвой, по его мнению, несправедливых нападок. Музыканта, исполнившего хит «Плот», обвинили в плагиате песни Boat on the River американской рок-группы Styx. «Рамблер» разбирается, могло ли произойти заимствование или Юрий Лоза стал мишенью для чужой клеветы.

История маленького «Плота»

Юрий Лоза написал «Плот» в 1982 году, ещё когда входил в состав группы «Интеграл» Бари Алибасова. Продюсер не увидел в композиции хитовый потенциал и забраковал её. Лоза не сдался и записал «Плот» в 1988 году, когда работал над альбомом «Что сказано, то сказано». Композиция полюбилась публике, так что в 1990 и 1999 годах артиста даже пригласили выступить на музыкальном фестивале «Песня года». В 2007-м композиция вошла в саундтрек фильма «Груз 200» Алексея Балабанова, хотя саму картину Лоза не оценил.

С чем сравнивают «Плот» и имеет ли это смысл

По мнению пользователей Сети, песню «Плот» можно сравнить с композицией Boat On The River. Её записала американская рок-группа Styx, образованная в Чикаго в 1972 году. Композиция вышла в 1979 году вместе с альбомом Cornerstone. Если сравнивать песни именно с точки зрения дат, можно заметить, что у Лозы действительно была возможность вдохновиться композицией американских музыкантов.

Тематически обе песни основаны на символическом образе транспортного средства, которое уплывает вниз по реке. Но если Styx находят в воде утешение и укрытие от тяжёлых эмоций, Лоза философски рассуждает о движении к мечте без оглядки на негативный опыт. Американская команда оснастила композицию атмосферной околоэпической аранжировкой, зато Лоза добавил в мелодию сольные партии на гитаре.

Но расхожий образ реки, символизирующей течение жизни, — не единственное, что объединяет две композиции. В их основе лежит схожий набор нотных последовательностей, исполненных на схожей скорости. Манера игры на гитаре также одинакова, но сами мелодии отличаются, хотя и звучат похоже.

Как Юрий Лоза прокомментировал обвинения

Юрий Лоза, известный своим скептицизмом и готовностью прокомментировать любой инфоповод, уже высказался по поводу обвинений. Беседуя с «Общественной службой новостей» в конце января 2026 года, музыкант назвал их «бредом».

Суть сводится к тому, что и у меня, и у Styx речь о плоте. Но, простите, с таким подходом можно сказать, что я сплагиатил «Плот» у [Вячеслава] Добрынина из его хита «На теплоходе музыка играет» или [профессора] Лебединского из его песни «Я убью тебя, лодочник». И всё это только по той причине, что во всех этих треках речь о плавательном средстве.

Представители Styx пока не комментировали сходство двух композиций.

