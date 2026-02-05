XXVI фестиваль «Триумф джаза» объединит мировых звезд и молодых музыкантов

С 13 по 15 марта 2026 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится XXVI фестиваль «Триумф джаза». В этом году на сцену выйдут как признанные мастера, так и новые имена.

Среди участников — James Morrison Quartet из Австралии, Mark Gross and Ark Ovrutski Quartet из США, трубач Вадим Эйленкриг, певица Женя Любич, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и Лариса Долина.

Открытие фестиваля 13 марта ознаменует совместный проект Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина. К ним присоединится певица Фантине. В этот вечер прозвучат произведения из альбома «Образы. Мусоргский и Бородин», фрагменты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, «Вокализ» Рахманинова, а также другие композиции из репертуара обоих коллективов.

Второй день, 14 марта, будет посвящён Гала-концерту с участием Квартета Игоря Бутмана, австралийского коллектива James Morrison Quartet, трубача Вадима Эйленкрига с презентацией нового альбома и певицы Жени Любич.

Завершит фестиваль 15 марта программа с участием Ларисы Долиной, Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. В этот вечер также впервые на «Триумфе джаза» выступит Mark Gross and Ark Ovrutski Quartet из США.

«В это трудно поверить, но в этом году наш "Триумф джаза" пройдёт в 26-й раз. Сколько невероятных артистов со всего света выступило на наших сценах за эти годы! В 2001-м прошёл первый фестиваль "Триумф джаза" и сразу стал настоящим событием не только для российской джазовой индустрии, но и для всей мировой культуры. Фестиваль всегда был международным — мы приглашаем лучших музыкантов со всего мира», — сказал основатель и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман. Его слова передаёт «ИнтерМедиа» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Образовательная программа фестиваля «Триумф джаза» стартует 25 февраля и продлится до 11 марта. В этот период на различных культурных площадках Москвы пройдут лекции, мастер-классы и другие мероприятия от ведущих представителей джазовой индустрии. Вход будет свободным. 12 марта в Московском международном Доме музыки состоится Гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса «Детский Триумф джаза». Заявки на участие принимаются до 8 февраля. Также концерты фестиваля пройдут 16 марта в Туле и 17 марта в Санкт-Петербурге.

