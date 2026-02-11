От Бёртона до Финчера: кто из кинорежиссёров снимал музыкальные клипы

Зарубежные кинорежиссёры, снимающие музыкальные клипы: известные клипмейкеры и их работы
Тим Бёртон придал жуткой романтики песням The Killers, автор «Скотта Пилигрима против всех» поставил цветастые хореографические номера для Бека и Фаррелла Уильямса, а Стивен Спилберг дебютировал в области музыкальной режиссуры только в 75 лет. «Рамблер» рассказывает, кто ещё из известных кинорежиссёров снимал клипы для известных музыкантов.
Тим Бёртон
Известный своей мрачной эстетикой Тим Бёртон без труда перенёс своё видение мира в несколько музыкальных роликов. Одними из первых за помощью к нему обратились The Killers: режиссёр снял для американской рок-группы клип на песню The Bones. Бёртон воссоздал сцены из чужих культовых фильмов, превратив персонажей и участников The Killers в скелетов. В 2011-м режиссёр вновь поработал с коллективом над песней Here With Me: в этот раз обошлось без костей, но одну из ролей сыграла известная актриса Вайнона Райдер. Самый свежий клип под руководством Бёртона вышел в 2025 году: режиссёр экранизировал песню Леди Гаги The Dead Dance, ставшую саундтреком ко второму сезону сериала «Уэнздей».
Гай Ричи
Режиссёр, известный криминальными комедиями «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Большой куш» (2000), снял большинство музыкальных клипов ещё до начала карьеры режиссёра большого кино. Впрочем, минимум один из роликов Ричи заслуживает того, чтобы встать в один ряд с его фильмами. Так можно сказать о клипе на песню What It Feels Like For a Girl, исполненную Мадонной. Видео вышло в 2001 году: уже после того, как режиссёр прославился своими первыми работами. На момент съёмок Ричи состоял в браке с певицей и сам изъявил желание снять ролик именно на эту композицию. Режиссёр внёс в сюжет немало образов из своих фильмов — Мадонна угоняет машины, нападает на мужчин и в целом не производит впечатления законопослушной женщины. Ролик оказался таким жестоким, что музыкальные телеканалы MTV и VH1 сняли его с эфира.
Джонатан Глейзер
Как типичный уроженец Лондона, режиссёр Джонатан Глейзер работал исключительно с британскими музыкантами. Например, в его фильмографии есть ролики для групп Blur, Radiohead и Massive Attack. Клип на песню Virtual Insanity для коллектива Jamiroquai был номинирован в категории «Лучшая режиссура» на музыкальной премии MTV. В ролике Rabbit In The Headlights для трип-хоп-команды Uncle снялся известный французский актёр Дени Лаван, а сам клип попал в рейтинг «Ста лучших музыкальных видео» по версии американского журнала Rolling Stone. Фильмов в карьере Глейзера даже меньше, но большинство из них были признаны на уровне различных премий. Его последняя картина «Зона интересов» (2023) получила несколько номинаций на «Оскар», а также гран-при Каннского кинофестиваля.
София Коппола
Представительница режиссёрской династии София Коппола снимала музыкальные клипы ещё до того, как успела прославиться полнометражными картинами. Её клиентами, как правило, становились нишевые инди-артисты: например, психоделик-группа The Flaming Lips, участник коллектива My Bloody Valentine Кевин Шилдс и французская команда Air. Последние, к слову, написали саундтрек для фильма Копполы «Девственницы-самоубийцы» (1999). Самый известный клип, снятый Копполой, — I Just Don’t Know What to Do with Myself, исполненный инди-дуэтом The White Stripes. Сами музыканты в видео не появляются, зато можно увидеть актрису и модель Кейт Мосс, танцующую возле шеста. Коппола также сняла несколько клипов для членов своей семьи: супруга Томаса Марса, лидера группы Phoenix, и дочери Роми Марс, дебютировавшей в 2025 году.
Дэвид Финчер
Автор психологических триллеров «Бойцовский клуб» (1999), «Девушка с татуировкой дракона» (2011) и «Исчезнувшая» (2014), начал снимать музыкальные ролики параллельно со стартом режиссёрской карьеры. Среди тех, с кем работал Финчер, — мировые поп-звёзды вроде Майкла Джексона и Мадонны, а также рок-коллективы Nine Inch Nails, Aerosmith и Perfect Circle. Режиссёр даже стал обладателем «Грэмми» за ролики для The Rolling Stones и Джастина Тимберлейка, хотя «Оскар» пока остаётся для него непокорённым.
Эдгар Райт
Эдгар Райт известен как автор комедийных боевиков «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Типа крутые легавые» (2007), «Малыш на драйве» (2017) и ряда других. Его карьера режиссёра музыкальных клипов чуть менее обширна: свой первый ролик для группы The Bluetones Райт снял в 2000 году. После этого режиссёр работал с группами The Eighties Matchbox B-Line Disaster и Mint Royale, а также с известными музыкантами Pharrell и Beck. Оба ролика сосредоточены на хореографии артистов и игре цветов, так что у Райта не было полноценной возможности проявить себя как автора боевиков.
Роберт Родригес
Культовый кинорежиссёр Квентин Тарантино, известный меломан, не снял ни одного музыкального видео. А вот его близкий друг Роберт Родригес, работавший с ним над фильмами «От заката до рассвета» и «Четыре комнаты», создал несколько роликов для поп-певиц первого эшелона. Клип Rain On Me не отличается сюжетными перипетиями: Леди Гага и Ариана Гранде танцуют вместе с массовой подтанцовкой, а цветовая палитра соответствует альбому Гаги Chromatica (2020). Зато в клипе Confident (2015) для Деми Ловато Родригес дал волю фантазии и снял целый шпионский фильм с Мишель Родригес в главной роли. После этого режиссёр почти не имел дела с музыкальной индустрией, но всё же снял концертный фильм Happier Than Ever (2021) для Билли Айлиш.
Зак Снайдер
Чуть меньше достижений на музыкальном поприще у Зака Снайдера, известного громкими фильмами по вселенной комиксов DC: например, «Человеком из стали» (2013) и «Лигой справедливости» (2017). Дебютный музыкальный клип Снайдер снял в 1992 году, его клиентом стал готик-рок-музыкант Питер Мёрфи. Также режиссёр работал с экс-лидером группы The Smiths Моррисси, эмо-рок-командой My Chemical Romance и поп-певицей Дионн Фэррис. После 2009 года Снайдер целиком сосредоточился на карьере в кинематографе.
Фрэнсис Лоуренс
Режиссёр Фрэнсис Лоуренс, не связанный родственными связями с Дженнифер Лоуренс, известен блокбастерами «Константин: Повелитель тьмы» (2005), «Я — Легенда» (2007), а также несколькими картинами франшизы «Голодные игры». Его последний фильм — экранизация романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», вышедшая в прошлом году и наделавшая немало шума среди киноманов. А вот последний клип Лоуренса вышел больше 15 лет назад: режиссёр снял ролик для песни Бейонсе Who Run The World. Среди прочих его работ — клипы для Бритни Спирс, The Pussycat Dolls, Линдси Лохан, Гвен Стефани и Джастина Тимберлейка. Самый известный ролик Лоуренса — Bad Romance Леди Гаги, получивший пять статуэток MTV Music Video Awards и «Грэмми» в категории «Лучшее короткометражное видео».
Брайан де Пальма
Автор фильмов «Кэрри» (1976), «Миссия невыполнима» (1996), «Лицо со шрамом» (1983) и других боевиков вперемешку с мистикой снял всего один музыкальный клип. Режиссёра пригласили на два концерта Брюса Спрингстина, проходившие в Сент-Поле в конце июня 1984 года. Задачей де Пальмы было снять его исполнение песни Dancing In The Dark — чтобы обеспечить съёмкам высокое качество, композицию спели дважды. По сценарию Спрингстин должен был пригласить на сцену свою фанатку, роль которой сыграла молодая Кортни Кокс. Сериал «Друзья», сделавший из неё звезду, в ту пору ещё не был снят, поэтому Спрингстин не знал, что перед ним профессиональная актриса. Ролик получил награду за «Лучшее исполнение» на премии MTV Music Video Award и с тех пор считается эталоном концертных клипов.
Стивен Спилберг
Легендарный создатель «Парка Юрского периода» (1993), «Челюстей» (1975), «Инопланетянина» (1982) и прочих культовых фильмов тоже пока не успел поднатореть в музыкальной режиссуре. Его дебют случился летом 2022 года, когда американский фолк-рок-музыкант Маркус Мамфорд, известный как лидер группы Mumford & Sons, решил начать сольную карьеру. Его первый сингл назывался Cannibal и был посвящён переживаниям детской травмы во взрослом возрасте. Особенностью ролика стало то, что Спилберг снял его на собственный телефон одним кадром. Чёрно-белое видео изображает Мамфорда, исполняющего песню на акустической гитаре в пустом актовом зале в одной из школ Нью-Йорка.