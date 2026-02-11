От Бёртона до Финчера: кто из кинорежиссёров снимал музыкальные клипы

Тим Бёртон придал жуткой романтики песням The Killers, автор «Скотта Пилигрима против всех» поставил цветастые хореографические номера для Бека и Фаррелла Уильямса, а Стивен Спилберг дебютировал в области музыкальной режиссуры только в 75 лет. «Рамблер» рассказывает, кто ещё из известных кинорежиссёров снимал клипы для известных музыкантов.

© Lady Gaga/YouTube

Тим Бёртон

Известный своей мрачной эстетикой Тим Бёртон без труда перенёс своё видение мира в несколько музыкальных роликов. Одними из первых за помощью к нему обратились The Killers: режиссёр снял для американской рок-группы клип на песню The Bones. Бёртон воссоздал сцены из чужих культовых фильмов, превратив персонажей и участников The Killers в скелетов. В 2011-м режиссёр вновь поработал с коллективом над песней Here With Me: в этот раз обошлось без костей, но одну из ролей сыграла известная актриса Вайнона Райдер. Самый свежий клип под руководством Бёртона вышел в 2025 году: режиссёр экранизировал песню Леди Гаги The Dead Dance, ставшую саундтреком ко второму сезону сериала «Уэнздей».

Гай Ричи

© Kate Green/Getty Images

Режиссёр, известный криминальными комедиями «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Большой куш» (2000), снял большинство музыкальных клипов ещё до начала карьеры режиссёра большого кино. Впрочем, минимум один из роликов Ричи заслуживает того, чтобы встать в один ряд с его фильмами. Так можно сказать о клипе на песню What It Feels Like For a Girl, исполненную Мадонной. Видео вышло в 2001 году: уже после того, как режиссёр прославился своими первыми работами. На момент съёмок Ричи состоял в браке с певицей и сам изъявил желание снять ролик именно на эту композицию. Режиссёр внёс в сюжет немало образов из своих фильмов — Мадонна угоняет машины, нападает на мужчин и в целом не производит впечатления законопослушной женщины. Ролик оказался таким жестоким, что музыкальные телеканалы MTV и VH1 сняли его с эфира.

Джонатан Глейзер

© Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images

Как типичный уроженец Лондона, режиссёр Джонатан Глейзер работал исключительно с британскими музыкантами. Например, в его фильмографии есть ролики для групп Blur, Radiohead и Massive Attack. Клип на песню Virtual Insanity для коллектива Jamiroquai был номинирован в категории «Лучшая режиссура» на музыкальной премии MTV. В ролике Rabbit In The Headlights для трип-хоп-команды Uncle снялся известный французский актёр Дени Лаван, а сам клип попал в рейтинг «Ста лучших музыкальных видео» по версии американского журнала Rolling Stone. Фильмов в карьере Глейзера даже меньше, но большинство из них были признаны на уровне различных премий. Его последняя картина «Зона интересов» (2023) получила несколько номинаций на «Оскар», а также гран-при Каннского кинофестиваля.

София Коппола

© Theo Wargo/GA/Getty Images

Представительница режиссёрской династии София Коппола снимала музыкальные клипы ещё до того, как успела прославиться полнометражными картинами. Её клиентами, как правило, становились нишевые инди-артисты: например, психоделик-группа The Flaming Lips, участник коллектива My Bloody Valentine Кевин Шилдс и французская команда Air. Последние, к слову, написали саундтрек для фильма Копполы «Девственницы-самоубийцы» (1999). Самый известный клип, снятый Копполой, — I Just Don’t Know What to Do with Myself, исполненный инди-дуэтом The White Stripes. Сами музыканты в видео не появляются, зато можно увидеть актрису и модель Кейт Мосс, танцующую возле шеста. Коппола также сняла несколько клипов для членов своей семьи: супруга Томаса Марса, лидера группы Phoenix, и дочери Роми Марс, дебютировавшей в 2025 году.

Дэвид Финчер

© Michael Kovac/Getty Images

Автор психологических триллеров «Бойцовский клуб» (1999), «Девушка с татуировкой дракона» (2011) и «Исчезнувшая» (2014), начал снимать музыкальные ролики параллельно со стартом режиссёрской карьеры. Среди тех, с кем работал Финчер, — мировые поп-звёзды вроде Майкла Джексона и Мадонны, а также рок-коллективы Nine Inch Nails, Aerosmith и Perfect Circle. Режиссёр даже стал обладателем «Грэмми» за ролики для The Rolling Stones и Джастина Тимберлейка, хотя «Оскар» пока остаётся для него непокорённым.

Эдгар Райт

© Eric Charbonneau/Getty Images

Эдгар Райт известен как автор комедийных боевиков «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Типа крутые легавые» (2007), «Малыш на драйве» (2017) и ряда других. Его карьера режиссёра музыкальных клипов чуть менее обширна: свой первый ролик для группы The Bluetones Райт снял в 2000 году. После этого режиссёр работал с группами The Eighties Matchbox B-Line Disaster и Mint Royale, а также с известными музыкантами Pharrell и Beck. Оба ролика сосредоточены на хореографии артистов и игре цветов, так что у Райта не было полноценной возможности проявить себя как автора боевиков.

Роберт Родригес

© Vera Anderson/Getty Images

Культовый кинорежиссёр Квентин Тарантино, известный меломан, не снял ни одного музыкального видео. А вот его близкий друг Роберт Родригес, работавший с ним над фильмами «От заката до рассвета» и «Четыре комнаты», создал несколько роликов для поп-певиц первого эшелона. Клип Rain On Me не отличается сюжетными перипетиями: Леди Гага и Ариана Гранде танцуют вместе с массовой подтанцовкой, а цветовая палитра соответствует альбому Гаги Chromatica (2020). Зато в клипе Confident (2015) для Деми Ловато Родригес дал волю фантазии и снял целый шпионский фильм с Мишель Родригес в главной роли. После этого режиссёр почти не имел дела с музыкальной индустрией, но всё же снял концертный фильм Happier Than Ever (2021) для Билли Айлиш.

Зак Снайдер

© Gareth Cattermole/Getty Images

Чуть меньше достижений на музыкальном поприще у Зака Снайдера, известного громкими фильмами по вселенной комиксов DC: например, «Человеком из стали» (2013) и «Лигой справедливости» (2017). Дебютный музыкальный клип Снайдер снял в 1992 году, его клиентом стал готик-рок-музыкант Питер Мёрфи. Также режиссёр работал с экс-лидером группы The Smiths Моррисси, эмо-рок-командой My Chemical Romance и поп-певицей Дионн Фэррис. После 2009 года Снайдер целиком сосредоточился на карьере в кинематографе.

Фрэнсис Лоуренс

© Adela Loconte/Getty Images

Режиссёр Фрэнсис Лоуренс, не связанный родственными связями с Дженнифер Лоуренс, известен блокбастерами «Константин: Повелитель тьмы» (2005), «Я — Легенда» (2007), а также несколькими картинами франшизы «Голодные игры». Его последний фильм — экранизация романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», вышедшая в прошлом году и наделавшая немало шума среди киноманов. А вот последний клип Лоуренса вышел больше 15 лет назад: режиссёр снял ролик для песни Бейонсе Who Run The World. Среди прочих его работ — клипы для Бритни Спирс, The Pussycat Dolls, Линдси Лохан, Гвен Стефани и Джастина Тимберлейка. Самый известный ролик Лоуренса — Bad Romance Леди Гаги, получивший пять статуэток MTV Music Video Awards и «Грэмми» в категории «Лучшее короткометражное видео».

Брайан де Пальма

© Ian Gavan/Getty Images

Автор фильмов «Кэрри» (1976), «Миссия невыполнима» (1996), «Лицо со шрамом» (1983) и других боевиков вперемешку с мистикой снял всего один музыкальный клип. Режиссёра пригласили на два концерта Брюса Спрингстина, проходившие в Сент-Поле в конце июня 1984 года. Задачей де Пальмы было снять его исполнение песни Dancing In The Dark — чтобы обеспечить съёмкам высокое качество, композицию спели дважды. По сценарию Спрингстин должен был пригласить на сцену свою фанатку, роль которой сыграла молодая Кортни Кокс. Сериал «Друзья», сделавший из неё звезду, в ту пору ещё не был снят, поэтому Спрингстин не знал, что перед ним профессиональная актриса. Ролик получил награду за «Лучшее исполнение» на премии MTV Music Video Award и с тех пор считается эталоном концертных клипов.

Стивен Спилберг

© Michael Blackshire/Getty Images

Легендарный создатель «Парка Юрского периода» (1993), «Челюстей» (1975), «Инопланетянина» (1982) и прочих культовых фильмов тоже пока не успел поднатореть в музыкальной режиссуре. Его дебют случился летом 2022 года, когда американский фолк-рок-музыкант Маркус Мамфорд, известный как лидер группы Mumford & Sons, решил начать сольную карьеру. Его первый сингл назывался Cannibal и был посвящён переживаниям детской травмы во взрослом возрасте. Особенностью ролика стало то, что Спилберг снял его на собственный телефон одним кадром. Чёрно-белое видео изображает Мамфорда, исполняющего песню на акустической гитаре в пустом актовом зале в одной из школ Нью-Йорка.

