Вы точно знаете этот хит: Ладу Дэнс обвинили в краже известной песни

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскрыл тайну отечественного шоу-бизнеса: все артисты занимаются плагиатом. Среди обвинённых артистов оказалась ретропевица Лада Дэнс с её песней «Танцы у моря», выпущенной в 1994-м. По оценке Пригожина, в этой песне чётко прослеживается влияние мирового евродэнс-хита What Is Love певца Haddaway, получившего известность за год до этого. «Рамблер» рассказывает, что лежит в основе обвинений, и сравнивает две композиции.

© Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Видео по теме от RUTUBE

Лада Дэнс — «Танцы у моря»: история песни

Песня Лады Дэнс «Танцы у моря» вышла в 1994 году, став частью одноимённого альбома. Композитором песни значится постоянный продюсер Лады Дэнс Леонид Величковский, автором текста стал Николай Зиновьев.

С чем сравнивают «Танцы у моря»

© ullstein bild/Getty Images

По мнению Иосифа Пригожина, «Танцы у моря» в точности повторяют мотив известной песни What Is Love. Слова продюсера приводит Общественная служба новостей. Исполнитель мирового хита — немецкий певец Haddaway. Композиция вышла 18 января 1993 года как главный сингл с его дебютного лонгплея The Album. Песня быстро стала хитом, заняв лидирующие позиции в чартах Германии, Швеции, Великобритании и ряде других стран. В 1994-м Haddaway выступил на фестивале Voice Of Asia в Казахстане, так что можно смело утверждать о его популярности на постсоветском пространстве.

Мотивы двух песен действительно схожи, как и отдельные музыкальные приёмы. Например, в обеих композициях есть протяжное женское пение одной гласной после припева. Правда, в случае Haddaway его записала бэк-вокалистка, а Лада Дэнс постаралась сама. К тому же в структуре обоих треков бридж исполняется с особым акцентом, меняющим повествование. Бриджем называется контрастная часть песни, которая служит мостом к финалу и вносит разнообразие в основную тему.

Единственное, чем композиции отличаются друг от друга, — это последней нотой в каждом музыкальном отрезке. Тексты песен также посвящены одной тематике, но исследуют её с разных сторон. Haddaway в целом не знает, что такое любовь, а Дэнс, наоборот, утверждает, что любовь — это танцы, тёплый ветер и воспоминания об упущенных моментах. Но ритм и мелодия песен действительно схожи, так что в подозрениях Пригожина есть смысл.

Обвинения в плагиате: реакция Лады Дэнс и Величковского

На момент публикации этого текста ни сама Лада Дэнс, ни её композитор Леонид Величковский не комментировали предположения Пригожина.

Скандал с Булановой: могла ли певица украсть хит у легенд диско