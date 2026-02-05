Алёна Блин едва не сорвала выступление Лазарева на «Евровидении»

Известная журналистка и блогер Алёна Жигалова, она же Алёна Блин, рассказала, как едва не сорвала подготовку Сергея Лазарева к полуфиналу «Евровидения». В интервью Светлане Бондарчук она вспомнила, что накануне важной репетиции пригласила артиста провести вечер в ночном клубе, где они оба перебрали с алкоголем.

«Мы с ним там так наклюкались, что на следующий день он чуть не пропустил репетицию полуфинала "Евровидения"! Господи, сколько я тогда огребла», — поделилась журналистка.

Речь идёт о конкурсе 2016 года, когда Лазарев представлял Россию с песней You Are the Only One и занял третье место. По словам Жигаловой, несмотря на инцидент, они ещё несколько лет поддерживали дружеское общение. Однако сейчас, по её признанию, их отношения стали менее близкими. Лазарев дважды выступал на «Евровидении» — в 2016-м и 2019-м, оба раза занимая третью строчку.

